'Kan stoklarındaki düşüşün önüne geçildi'
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'Kan stoklarındaki düşüşün önüne geçildi'

'Kan stoklarındaki düşüşün önüne geçildi'Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Adem Tatar, kan stoklarında yaşanan düşüşün son dönemde yapılan yeni bağışlarla önüne geçildiğini, azalan kan stoğunun normale dönmesi için bayram sonrası saha çalışması yapacaklarını söyledi.

24.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:52

'Kan stoklarındaki düşüşün önüne geçildi'

Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Adem Tatar, kan stoklarında yaşanan düşüşün son dönemde yapılan yeni bağışlarla önüne geçildiğini, azalan kan stoğunun normale dönmesi için bayram sonrası saha çalışması yapacaklarını söyledi.

İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Adem Tatar, koronavirüs salgını sürecinde kan bağışlarında ciddi düşüş yaşandığını belirterek, "Özellikle Ramazan'ın başlamasıyla beraber hem genel merkezimiz hem diğer kuruluşlar kan bağışına olan ilgiyi arttırmak için çağrılar yaptılar. Ramazan ayı içerisinde hem vatandaşlarımızdan hem tüm özel kuruluşlarımızdan kan bağışına ilgi çok büyük bir şekilde arttı. Beklediğimiz düzeyle olmamakla birlikte kan bağışlarında bir artış gerçekleşti. En azından Ramazan ayında çok ciddi bir şekilde problem yaşamadan günü kurtaracak şekilde ciddi bir stok yapamasak bile bugünlere geldik. Bizler Ramazan sonrası için hazırlıklarımızı yaptık. Ramazan ayının hemen bitimiyle birlikte sahada bütün ekiplerimizle birlikte kan alımına devam edeceğiz. Önlemlerin biraz azaltılmış olması bu anlamda bir avantajdır. Ramazan sonrası tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. 'Kritik stok' dediğimiz seviyemizin 4'te 1'i civarındayız. Son birkaç gündür artışımız oldu. Bölge kan merkezimiz için bin stoğumuz bulunması gerekirken 300 ünite civarında stoğumuzda kan var" ifadelerini kullandı.

'İMMÜN PLAZMA TALEBİ AZALDI'

Dr. Adem Tatar, immün plazma bağışı konusunda hizmet vermeye başladıklarını belirterek, salgının tekrarlaması durumuna karşı stok oluşturmaya başladıklarını söyledi. Tatar "İmmün plazma bağışında bir cihazımızla hizmet vermeye başlamıştık. Burada beklentimizin ötesinde bir durum gelişti. İmmün plazma bağışçıları artmaya başladı. Fakat hasta sayımız azaldığı için hastanelerden immün plazma talebi azaldı. Yoğun bakımda hasta sayıları oldukça azalmaya başladı ki immün plazma talebi gelmiyor. Önümüzdeki dönem 2'inci salgının tekrarlaması durumunda plazma bağışı olacağı düşünülerek tedavi olan hastalarımızı randevulu sıraya koyduk. Randevu sistemiyle bağış yapmak isteyenlerden durumu uygun olanlardan immün plazma bağışını kabul ediyoruz. Ortalama günlük 5 immün plazma bağışı alıyoruz. Stok oluşmaya başladı. Biz de burada elimizden geldiği kadar bağışa uygun olan vatandaşlarımızla irtibata geçerek bağışa yönlendiriyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte yeniden bir salgın olma durumu karşısında hazırlıklı olmamız lazım. Stoğumuzda olması tedavi için bir avantaj sağlar" diye konuştu.

'Kan stoklarındaki düşüşün önüne geçildi'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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