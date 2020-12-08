Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan "Ermeni taburu", Türkiye'de canlı bomba eylemleri için hazırlık yapıyor
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Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan "Ermeni taburu", Türkiye'de canlı bomba eylemleri için hazırlık yapıyor

08.12.2020 08:44 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:01

PKK/YPG bünyesinde faaliyet gösteren ve kendilerine "Ermeni taburu" diyen teröristler, Karabağ'daki yenilginin ardından Suriye'ye döndü. Yaşadıkları hezimeti unutturmak isteyen teröristlerin Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'da sivil hedeflere yönelik canlı bomba eylemleri için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Nisan-2019'da çoğu paralı asker olmak üzere Ermeni gruplardan oluşturduğu sözde taburun Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak gördükleri Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'da sivillere yönelik canlı bomba eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı iddia edildi. Taburun üyeleri arasında Ermenistan ordusundan generaller de bulunuyor. Güvenlik kaynakları, "Türkiye'nin başarılı operasyonları nedeniyle rahat hareket edemeyen bölücü örgütün sözde Ermeni taburu, ateşin çocukları gibi oluşumlarla gündem olmaya ve bölgede tutunmaya çalıştıkları, ancak kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacakları" değerlendirmesinde bulundu.

CANLI BOMBA SALDIRISI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesinde faaliyet gösteren sözde Ermeni taburu, Dağlık Karabağ'da ateşkes ilanının ardından Suriye'ye döndü. Bölgedeki kaynaklar, Suriye rejimi ile iyi ilişkilere sahip sözde taburun rejim kontrolündeki bölgelerde rahat hareket ettiği, faaliyet planlamalarını buralarda yürüttükleri bilgisini verdi. Edinilen bilgiye göre, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da uğradığı ağır yenilginin ardından PKK'lı Ermeni gruplar, ses getirici eylem planlamalarına yöneldi. Bölge kaynakları, sözde Ermeni taburunun Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak görülen Rusya da dahil olmak üzere Türkiye ve Azerbaycan'da sivil hedeflere yönelik canlı bomba eylemleri gerçekleştirmeyi planladıkları yönünde bilgiye ulaşıldığını kaydetti.

ERMENİ GENERALLER DE VAR

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin desteği ile Nisan 2019'da çoğunluğu paralı asker 30-40 kişilik bir Ermeni gruptan sözde tabur oluşturulmuş, Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrolünde bulunan Tel Temir'de kurulan terörist gruba, 2017 yılında Rakka'da DEAŞ ile çatışırken öldürülen "Nubar Ozanyan"ın adı verilmişti. Sol ideolojiye sahip farklı ülkelerin Ermeni asıllı vatandaşlarından oluşan Nubar Ozanyan Ermeni Taburu, SDG bünyesinde faaliyet gösteriyor. Yöneticileri arasında Ermenistan ordusunda halen çalışan ve de emekli olmuş Ermeni askerler de bulunuyor. Bugüne kadar çoğunlukla Suriye'de faaliyet gösteren sözde tabur, PKK/PYD-YPG elebaşları tarafından Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara katılmak için Dağlık Karabağ'a gönderilmişti.

"KENDİLERİNİ BEKLEYEN ACI SONDAN KURTULAMAYACAKLAR"

Güvenlik kaynakları, son dönemde Türkiye'nin başarılı operasyonları nedeniyle dengesi bozulan terör örgütünün rahat hareket edemediğini anımsatırken, son dönemde bölücü örgütün, sözde Ermeni taburu, ateşin çocukları gibi oluşumlarla gündem olmaya çalıştığına işaret etti. Kaynaklar, teröristlerin bölgede tutunma çabasını gösteren bu tür isim değişikliklerinden umduklarını bulamayacaklarını belirtirken, "kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacakları" değerlendirmesinde bulundu.

Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan 'Ermeni taburu', Türkiye'de canlı bomba eylemleri için hazırlık yapıyor
Haber Yorumları (11)
ALİCAN: Cumhurbaşkanımızın dediğine göre Ülkemizde 100. 000 ermeni kaçak olarak çalışmaktadır. Ermenistan içimizdeki hainlerden canlı bomba bulabilir. Ermeniler Rus, Fransız veya İngilizlerin himayesinde vahşi, olabilir ama Tek başlarına kaldıkları zaman tıpkı Karabağda olduğu gibi uysal kediye dönerler. . Ülkemizde altın ticareti ile uğraşan yani ülkemizin kaymağını yiyen bugün masum ama fırsatını buldukları zaman vahşileşen bu mutlu azınlığın ve kaçaklarının ülkelerine gönderilmesi gerekir.
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YÖRÜK: sonunda Ermenistana da gireceğiz bu ermeni terör örgütü pkk yı bitirmek için.
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BARAN: Canlı bombalara alışkınız biz oğlum gönderin. Şunuda unutmayın hiç bir türk cephede savaştan kaçmaz
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