Kan deposu gibi: 50 kez bağışta bulundu

ERZURUM Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) memur olan Sinan Cömert (46) bugüne kadar 50 ünite kan verdi.

ERZURUM Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) memur olan Sinan Cömert (46) bugüne kadar 50 ünite kan verdi. Kızılay tarafından altın madalyayla ödüllendirilen, arkadaşlarının 'kan deposu' diye adlandırdığı Cömert, "Her üç ayda bir mutlaka kan bağışında bulunurum. 35'ini Kızılay'a, 15 ünite de acil hasta olması nedeniyle hastanede bağışta bulundum. Hedefim, yaşarsam son kan bağışı yapılan 60 yaşına kadar bu görevi yerine getireceğim" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki SGK hizmet binasında Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan Sinan Cömert, 35'inci bağışında bulundu. Cömert, altın madalyayla ödüllendirildi. Cömert'in altın madalyasını ise 16 kez bağışta bulunan İl SGK Müdürü Nizamettin Durmuş verdi. Kurum olarak kan bağışında bulunmayı bir görev bildiklerini söyleyen Durmuş, "Geleceğimize yatırım yapıyoruz. Sağlıklı ve imkanı olduğu halde hiç kan vermeyen kişilerin yarın ihtiyacı olunca düşünmeleri gerekiyor. Bugün sana, yarın bana ve herkesin kana ihtiyacı olacağı bir günün geleceği düşüncesiyle düzenli kan bağışı kültürünün yerleşmesi gerekir. Kan verirken hem hayat kurtarıyoruz hem de sağlıklı ve daha güçlü olmamızı sağlıyoruz. Kurumda görevli Sinan Cömert de Kızılay'a cömert davranmış ve 35 ünite kan bağışında bulunmuş. Hak ettiği altın madalyasını kendisine verirken büyük bir gururla taşımasını istiyorum" diye konuştu.

Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyalarına 35 kez kan bağışı yapan ve arkadaşlarının 'kan deposu' dediği Sinan Cömert ise şunları söyledi:

"Kızılay'da kayıtlı kan sayısı 35. Hastanelerde de 15 ünite kan verdim. Ama hastanelerdeki bağışlar kayıtlara girmiyor. Yaklaşık 20 yıldır kan veriyorum. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Kan veren arkadaşlar çok büyük sevaba giriyor. Bu yüzden insanları teşvik etmek gerekiyor. Eskiden kan bulunmazdı. Tedarikini sağlamak için çok sıkıntı çekilirdi. Bana hiç kan lazım olmadı. Buna rağmen bağışta bulunmaya devam ediyorum. 60 yaşa kadar kan verilebiliyormuş. Allah ömür verirse ben de bu yaşa kadar kan vereceğim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek