Kan Bağışı Kampanyası Başladı

Belediye Başkanımız Barış AYHAN Türk Kızılayı Sinop Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına katılım sağladı.

Belediye Başkanımız Barış AYHAN Türk Kızılayı Sinop Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına katılım sağladı.

Sinop Valisi Erol KARAÖMEROĞLU, Belediye Başkanımız Barış AYHAN ve protokol üyelerinin katılımıyla Atatürk Devlet Hastanesi'nde başlatılan kampanya 10-11 Haziran'da Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 14-19 Haziran tarihleri arasında ise İskele Meydanı'nda devam edecek.

Kaynak: Habermetre