Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü

Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon, sol şeride geçerek kaldırıma çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon, sol şeride geçerek kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi şans eseri ölümden döndü. Kamyon kaldırımda işyeri tabelalarına çarptıktan sonra tekrar sağ şeride geçerek park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durabildi.

Olay, Barbaros Caddesinde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki Mehmet Kılıç'a ait 07 JU 853 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu bir anda rampa aşağı harekete geçti. Yolun karşı şeridine geçen ve kaldırıma çıkan kamyon, kaldırımda bulunan vatandaşların çığlık ve kaçışmaları arasında yaklaşık 100 metre gittikten sonra işyerlerinin tabelalarına çarpıp yön değiştirdi ve karşı şeride geçti. Kamyon yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

Küçük kızını son anda kurtardı

İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza, facianın eşiğinden nasıl dönüldüğünü gözler önüne serdi. Caddenin en hareketli olduğu akşam saatinde yaşanan kazada, kaldırımda yürüyen vatandaşlar, oynayan çocuklar ve sohbet eden esnaflar kamyonu son anda fark ederek canlarını zor kurtardı. Kasap dükkanı önünde oynayan küçük kızını kamyonu fark ettiği an kucağına alarak kaçan baba kızını son anda kurtardı. Kamyon yeniden yön değiştirip yolun karşısına geçerken, yolda seyir halindeki bir otomobilin saniyelerle kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu da kamera kayıtlarına geçti.

"Ne olduğunu anlayamadık"

Kızını kurtaran baba, "Bir anda gürültüyle kamyonun üzerimize geldiğini gördüm. Kamyonun altında kalmak üzere olan kızımı kucakladığım gibi çektim. Diğer çocuklar da kaçıştılar. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Kaza anını gören esnaf kadın ise, "Bir anda yukarıdan aşağıya kaldırımda gelen kamyonu gördüm. Kaldırım çok kalabalıktı. Herkes kaçıştı. İşyerimizin tabelasını alıp gitti" dedi.

Kamyon geldiği sırada kuaför önünde oturan kadın ise kamyonu son anda fark ettiğini, koluna dokunup geçtiğini söyledi. Bir başka esnaf da kamyonun yolun karşısından geçtiğini, iş yerinin önünde son anda kendilerini içeri atarak kurtardıklarını, iş yerinin tabelasına çarparak yön değiştirdiğini dile getirdi. - ANTALYA

Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

GPS ile takip ettiğini kızının aracına önce kaza yaptıran, sonra da 20 kurşunla öldüren babanın akli dengesi yerinde çıktı
GPS ile takip ettiğini kızının aracına önce kaza yaptıran, sonra da 20 kurşunla öldüren babanın akli dengesi yerinde çıktı
Yoldan geçen gence çarptı, aracın frenleri tutmayınca bir de ezdi
Yoldan geçen gence çarptı, aracın frenleri tutmayınca bir de ezdi
En acı ölüm! Hareket halindeki kamyondan fırlayan lastik, yol kenarında bekleyen kadına isabet etti
En acı ölüm! Hareket halindeki kamyondan fırlayan lastik, yol kenarında bekleyen kadına isabet etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kaan Yıldırım Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 12:11:33. #1.16#

title