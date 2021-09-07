Son dakika haber... Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü, diğeri zincirleme kazaya neden oldu

Son dakika haberleri... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında bekleyen Cezayir asıllı Lamia Abed (37), seyir halindeki kamyonun fırlayan tekerinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında bekleyen Cezayir asıllı Lamia Abed (37), seyir halindeki kamyonun fırlayan tekerinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Şoför, olan bitenden habersiz yoluna devam ederken, yaklaşık 10 dakika sonra bu kez de kamyonun yerinden çıkan diğer tekeri de 4 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kazaya neden oldu. Jandarma ekipleri, cep telefonuyla ulaştığı kamyon şoförünü gözaltına aldı.

Kaza, dün akşam Alanya- Antalya D-400 karayolunun Manavgat'a bağlı Doğançam Mahallesi kavşağında meydana geldi. Hareket halindeki kamyonun fırlayan sol arka tekeri, yol kenarında bir arkadaşı ve çocuğuyla bekleyen Cezayir asıllı Lamia Abed'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Lamia Abed'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Haberi alıp gelen Mehmet Ediz, eşi Lamia Abed'in cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Yapılan incelemenin ardından Lamia Abed'in cenazesi Manavgat Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldığı, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.TELEFONLA ULAŞILIP, GÖZALTINA ALINDIBu kazadan yaklaşık 10 dakika sonra Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı'nda seyir halindeki kamyondan fırlayan tekerin karşı şeride geçerek 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olduğu bilgisi geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri, tekerleri fırlayan kamyonun plakasının 07 ADL 683, sahibinin de A.T. (56) olduğunu belirledi. Cep telefonundan A.T.'ye ulaşan ekipler, kamyonun kullanan kişinin oğlu İbrahim T. (38) olduğunu öğrendi. İbrahim T.'yi cep telefonundan arayan ekipler, kazayı haber verip, kendisini Manavgat'a çağırdı. Serik yakınlarında olduğu belirlenen İbrahim T., Manavgat girişinde 1 asayiş timi ve 2 JASAT timi tarafından durdurularak gözaltına alındı.LASTİKLERİ TAKAN DA GÖZALTINDASol arka iki lastiğinin yerinde olmadığı belirlenen kamyonun şoförü İbrahim T., ilk ifadesinde lastikleri aynı gün Gazipaşa'da F.H. isimli kişiden aldığını söyledi. İbrahim T., bu kişinin lastikleri yerine takarken bijonları sıkmamış olabileceğini belirtti. Seyir halindeyken olayın farkına varamadığını anlatan İbrahim T.'nin ifadeleri doğrultusunda Gazipaşa JASAT ekipleri lastikleri aldığı F.H.'yi de gözaltına aldı.ÇARPMA ANI KAMERADA

Bu arada, fırlayan tekerleğin Lamia Abed'e çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan