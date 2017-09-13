Kamyon karşı şeride girdi ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaralı



MALATYA - Malatya'da çevreyolunda ilerleyen kamyon karşı şeride geçerek 2 otomobil ile 1 hafif ticari aracı biçti. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde adliye kavşağında bulunan alt geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kent merkezi istikametine seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen İbrahim Bilge idaresindeki kamyon görgü tanıklarının iddiasına göre, yolun kenarında park halindeki tıra çarpmamak için yaptığı manevra sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Orta refüjdeki demir korkulukları kırarak karşı şeride geçen kamyon önce Mehmet Karaca idaresindeki 02 BD 066 plakalı otomobile ardından ise Feti Beyazelma yönetimindeki hafif ticari araç ile Cemil Karaçınar idaresindeki 44 NN 768 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kazada yaralanan kamyon sürücüsü ve yanında bulunan 9 yaşındaki oğlu Sonat Bilge Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle çevreyolunun tek şeridi uzun süre trafiğe kapanırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.