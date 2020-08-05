Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
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Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması "İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili kurumumuza 200'e yakın başvuru olmuştur.

05.08.2020 12:56 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:28

Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

"İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili kurumumuza 200'e yakın başvuru olmuştur. Bu başvurular inceleme aşamasındadır. İncelemelerimiz belli bir noktaya gelmiştir ancak Kamu Denetçiliği Kurumu olarak daha kararımızı vermiş değiliz"

"Kamu Denetçiliği Kurumu 2019'da 12 ayda toplam 20 bin başvuru almışken, 2020 yılında bu başvuru sayımız 92 bini bulmuştur. Daha yedinci aydayız. Bu şu demek oluyor, yıl sonunda 100 bini geçeceğiz. Kısa zamanda bunların 65 bini karara bağlanmıştır"

ANKARA - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili kurumumuza 200'e yakın başvuru olmuştur. Bu başvurular inceleme aşamasındadır. İncelemelerimiz belli bir noktaya gelmiştir ancak Kamu Denetçiliği Kurumu olarak daha kararımızı vermiş değiliz" dedi.

Cibuti Ombudsmanı Dr. Kassim Issack Ousman ve Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Adillahi, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlık Kurumu ile Cibuti Cumhuriyeti Ombudsmanlık Kurumu arasında ikili işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninde konuşan Kamu Başdenetçisi Malkoç, sözlerine Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere rağmen, yaralananlara acil şifalar dileyerek başladı. Malkoç, Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bütün mazlum ve mağdurların yanında oldukları gibi Lübnan halkının da yanında olmaya hazır olduklarını söyledi. Cibuti ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iki dost ülke ve halk arasındaki kardeşlik ilişkisi olduğunu belirten Malkoç, "Cibuti ve Türkiye, İslam medeniyetinin ortak coğrafyasında yer almaktadırlar ve her iki ülkenin de bulunduğu coğrafya dünyanın en stratejik coğrafyasıdır. Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika'nın geçiş güzergahındadır. Cibuti de coğrafi olarak yine önemli bir ülkedir. Her iki ülkede bulundukları coğrafyada barışın, huzurun teminatı durumundadır. İmzalayacağımız mutabakat metniyle hem ilişkilerimiz daha da sağlamlaşacak hem de ombudsmanlıklar arasındaki dayanışmayı kuvvetlendireceğiz" diye konuştu.

"2020 yılında 92 bin başvuru yapıldı"

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun korona virüs sürecinde 7 gün 24 saat esasına göre halka hizmet ettiğini dile getiren Malkoç, Türkiye'nin korona virüs sürecinde dünyaya örnek olacak bir mücadele verdiğini söyledi. Türkiye'nin Cibuti dahil olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine ilaç, maske ve benzeri sağlık malzemesi yardımında bulunduğunu anımsatan Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesini raporlaştırdık. Burada Türkiye'nin uyguladığı tedavi yöntemleri, sağlık sisteminin başarılı olması, bunun yanı sıra alınan idari ve ekonomik tedbirler ayrı ayrı ele alındı, raporlaştırıldı. Sonuç kısmında da bunların değerlendirmesi ortaya konuldu. Kamu Denetçiliği Kurumu 2019'da 12 ayda toplam 20 bin başvuru almışken, 2020 yılında bu başvuru sayımız 92 bini bulmuştur. Daha yedinci aydayız. Bu şu demek oluyor, yıl sonunda 100 bini geçeceğiz. Kısa zamanda bunların 65 bini karara bağlanmıştır. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz henüz karar vermiş durumda değiliz"

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklamada bulunan Malkoç, "Basına 'İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Kamu Denetçiliği'nin kararı' şeklinde yansıyan bir bildiri olmuştur. Biz henüz karar vermiş durumda değiliz. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili kurumumuza 200'e yakın başvuru olmuştur. Bu başvurular inceleme aşamasındadır. İncelemelerimiz belli bir noktaya gelmiştir ancak Kamu Denetçiliği Kurumu olarak daha kararımızı vermiş değiliz. Bazı medya organlarında 'Kamu Denetçiliği Kurumu kararını açıkladı' diye bir bilgi var. Bunun düzeltilmesini arzu ediyoruz. İncelemelerimiz, araştırmalarımız bittiğinde kararımızı basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Cibuti Ombudsmanı Dr. Kassim Issack Ousman ise "Bugün burada bulunma sebebimiz iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için mutabakat zaptını imzalamaktır. Söz konusu mutabakat zaptı korona virüs nedeniyle bir defa ertelenmişti. Bu işbirliğimiz aslında tam bu krizle alakalıdır diyebiliriz. Korona virüs tüm dünyayı etkilediği gibi bizim ülkelerimizi de etkilemiştir. Maalesef bugüne kadar bir çok kişide pozitif çıkmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi Cibuti'yi de etkilemiştir" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Kaynak: İHA

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