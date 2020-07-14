Kamil Koç otobüsünün şoförü tutuklandı
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Kamil Koç otobüsünün şoförü tutuklandı

Kamil Koç otobüsünün şoförü tutuklandı -50 kilometre ile gitmesi gereken yerde 100 kilometre hızla gitmiş -Bursa'da 1 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı Kamil Koç otobüsünün şoförünün 50 kilometre ile gitmesi gereken bölgede 100 kilometre ile gittiği tespit edildi İstanbul-Aydın...

14.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:55

Kamil Koç otobüsünün şoförü tutuklandı

-50 kilometre ile gitmesi gereken yerde 100 kilometre hızla gitmiş

-Bursa'da 1 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı Kamil Koç otobüsünün şoförünün 50 kilometre ile gitmesi gereken bölgede 100 kilometre ile gittiği tespit edildi

BURSA - İstanbul-Aydın seferini yaparken yan yatan Kamil Koç otobüsünün sürücüsü tutuklandı. Sürücünün 50 kilometre ile gitmesi gereken yerde 100 kilometre hızla seyrettiği belirtildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 16 kişide yaralandı.

Olay, gece 03: 00 sularında Bursa-İzmir Otobanı Çağrışan mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Korkut idaresindeki 34 KM 4008 plakalı Kamil Koç Turizme ait yolcu otobüsü 31 yolcu ile birlikte Aydın Didim'e gitmek için İstanbul'dan hareket etti. Yolcu otobüsü Bursa Otobanı'nda seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, daha sonra devrilerek yan yattı. Yan yatan otobüs yaklaşık 20 metre asfalt üzerinde sürüklenerek tekrar bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anı çevre yolundaki MOBESE kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde çevre yolunda seyreden otobüsün hız kesmeden bariyere çarpıp yan yattığı ve sonrasında karşı şeride sürüklendiği görüldü. Kazada otobüsün muavini Selçuk Ergün, otobüsün ön camından yola savrularak hayatını kaybetti. Metrelerce sürüklendikten sonra demir bariyerlere çarparak durabilen otobüste bulunan 16 yolcu yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle otobüsten çıkartılan yolcular sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Şahin Korkut polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazanın ardından Bursa-İzmir otoyolu trafiğe kapanırken, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazada hayatını kaybeden Ergün'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Sürücü tutuklandı

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Kamil Koç otobüsünün sürücüsü Şahin Korkut öğleden sonra adliyeye sevkedildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan Şahin Korkut cezaevine gönderildi. Kamil Koç sürücüsünün 50 kilometre ile gitmesi gereken yolda 100 kilometre hızla seyrettiği belirtildi.

Kamil Koç otobüsünün şoförü tutuklandı

Kaynak: İHA

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