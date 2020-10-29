Kamil Aydın Erzurum'un sorunlarını anlattı

Yoğun mesaisine meclis çalışmalarıyla devam eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın vatandaşların sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

Yoğun mesaisine meclis çalışmalarıyla devam eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın vatandaşların sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da bir takım ziyaretlerde bulunan ve sorunları yerinde dinleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın TBMM'de Erzurum'u ve Erzurum'un ihtiyaçlarını dile getirdi. Genel kurula hitaben gündem dışı konuşan ve Erzurum için atılması gerekilen adımları kürsüde dile getiren Prof. Dr. Kamil Aydın 5 konuyu meclisin takdirine sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın Meclis Kürsüsünden dile getirdiği ve Erzurum başlığıyla ele aldığı konular ise şu şekilde;

"Milletin vekilleri olarak iki yönlü bir sorumluluğumuz söz konusu. Birincisi ülkemizin ali menfaatlerini gerektiren bir takım meselelere ışık tutup, gündeme getirip çözüm önerileri sunmak; diğer sorumluluğumuz ise mensubu olduğumuz, seçildiğimiz bölgenin milletvekili olarak bölgenin birtakım sıkıntılarını yine burada milletin kürsüsünden ifade edip birtakım çözüm önerilerini talep etmek ve çözüm üretmeye çalışmaktır.

İşte bu siyasi ve ahlaki sorumluluğumuzun gereği olarak ben de doğup büyüdüğüm yaşadığım ve birçok sıkıntısını bizatihi tanıklık ettiğim Dadaşlar diyarı Erzurum'un bir takım sıkıntılarını ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Yiğit, mert, ilkeli ve vefalı duruşun anlam bulduğu dadaşlığın tavır ve davranışlarına yansıtan Erzurumlular, bugüne kadar Erzurum'a yapılan her türlü yatırımın katkının farkında ve bu anlamda da gerekli teşekkürlerini şükranlarını sunmaktan hiçbir zaman imtina etmemektedir. Bu gerçekliğin de nezih ve açık ifadesi Sandıklara yansımıştır.

"Sanayi teşvikleri kalıcı olsun"

Bu bağlamda altı bölge teşvikleri kapsamında ilk defa anlamlı yerli sanayi yatırımlarıyla ilimiz karşılaşmıştır. Coğrafi ve iklim koşullarının imkansızlığını imkana çeviren bu kararlardan dolayı başta Cumhurbaşkanlığı makamı ve daha sonra özellikle Sanayi Bakanlığına ve emeği geçen herkese Erzurum adına şükranlarımızı sunuyor ve bu yatırımın kalıcı hale getirilmesi konusunda gereğini arz ediyoruz. Erzurum olarak biz turuncu bölgede kalmak ve teşviklerin sürdürülmesi en büyük arzunuz olduğunu ifade etmek isteriz.

"Tünel ve geçitler bitirilsin"

Öte yandan güney kuzey hattının merkezi olan şehrimizin bölgeler ile bağlantısını sağlayacak olan Ovit, dallıkavak, pirinkayalar ve Tekman tünelleri ve yol yapımlarının biraz bir an önce hızlandırıp tamamlanması en büyük isteğimizdir.

"Hızlı tren Erzurum'dan geçsin"

Bir beklentimiz ise Sivas'a kadar Sivas'tan da Erzincan'a kadar uzanan yüksek hızlı trenin artık Erzurum ve Kars'a kadar uzanması konusunda programın geliştirilmesi yine yoğun taleplerimiz içindedir.

"Tarım ürünleri alımları hızlandırılmalı"

Türkiye'nin büyük 4 coğrafyası olan Kadim kentimizin olmazsa olmaz diğer öncelikli bir kalemi de tarım ve hayvancılık İklim ve tabiat şartlarına rağmen o bölgede hala geçimini tarım ve hayvancılıktan geçindiren çiftçilerimiz var.

Bu anlamda çok çeşitli bir ürün üretimi söz konusu değil. Buğdayımız çok organik olarak ürettiğimiz birkaç kalemi söz konusu. Çeşitlilik bakımın dar olan bölgemizde buğday, şekerpancarı, patates ve biraz da ayçiçeği üretilebilmekte Ürettiğini vermekte sorunlar yaşayan çiftçilerimize destek olunmasını ve çiftçilerimizin mağdur edilmemesi hususunu gündeminize getirmek ve çözüm beklentimizi yenilemek istiyoruz. Alımların bu anlamda hızlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir.

Tarımla ilgilenen vatandaşlarımızın "Söylemez Barajı'nın bitirilmesi ve tarım sahalarına katkı sunması beklentisi de bu bağlamda yoğunluk kazanmış durumda.

Ve doğalgaz

Özellikle üzerinde durmak istediğim diğer önemli bir mesele de; Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2017'ye bir kanun teklifi olarak verdiğimiz, özelde Erzurum'un genelde Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğalgaz indirimine tabi tutulması konusudur. Ülkemizin en soğuk iklimine sahip olan bölgenin desteklenmesi gerektiğini ifade etmek gerekiyor. Erzurum halkını çok rahatlatacak olan doğalgaz indirimini dikkatinize çekmek istiyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı