Kameralar önünde tartışan Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş

İki günlük ziyaret için Yunanistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı tarafından sıcak karşılandı. Daha önce kameralar önünde tartışan ikilinin birbirlerine sarılmaları dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki günlük ziyaret için Yunanistan'a gitti. Ziyaret, Nisan ayında Ankara'da yaşanan gerilimin ardından ilk karşılıklı temas olması açısından önem taşıyordu. Çavuşoğlu'nun kameralar karşısında tartışma yaşadığı Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile samimi bir şekilde sarılması ise dikkat çekti.

BASIN TOPLANTISINDA TARTIŞMIŞLARDI

Nisan ayına birtakım temaslar için Türkiye'ye gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Dendias, "Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir" ifadesini kullanmış, bu sözlerine ise Çavuşoğlu çok sert tepki göstermişti.

"MİLLETİMİ İTHAM EDERSENİ CEVABINI VERİRİZ"

Çavuşoğlu, hem ülkemizde hem dünyada manşet olan tarihi konuşmasında ise Dendias'a dönüp şunları demişti: "Dostane bir şekilde tüm konuları konuşmaya çalıştık, konuştuk, olumlu mesajlar verdik; basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Türkiye'de biz Rum Ortodoks azınlığı kabul ediyoruz ama siz Türk'üm diyen Türklere hayır Türk değilsin demeniz ne insanidir, ne de demokratiktir. Bize insan hakları dersi vermeye kalkıyorsunuz ama Türk azınlığına Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyoruz. Bugün herkes Türkiye'de ne olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Libya anlaşmaları konusunda farklılıklarımız var. Burada basın önünde Türkiye'yi itham etmeye kalktınız. Benim bunu kabul etmem mümkün değil."