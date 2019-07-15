Kamer Genç kimdir? Üç yıl önceki konuşması TT oldu!

Bundan yaklaşık üç buçuk yıl önce vefat eden Kamer Genç, yaşadığı sırada sivri dili ve renkli siması ile tanınıyordu. 2009 yılında mecliste yaptığı bir konuşma ile Kamer Genç yine gündeme geldi. Konuşmasında FETÖ tehlikesi üzerinde duran Genç, tepki gösterenlere "Bunun en büyük zararını siz göreceksiniz" demişti. Bugün bu video ile yapılan paylaşımlar ile Kamer Genç TT oldu. Peki Kamer Genç kimdir?

KAMER GENÇ KİMDİR?

Kamer Genç, 23 Şubat 1940'ta Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazanköy'de doğdu. Başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdi. 1960'ta Ankara'da Maliye Okulu'na yatılı olarak girdi. Ancak okulun tamirata alınması nedeniyle öğrenimine bir süre Tunceli Lisesi'nde devam etmek zorunda kaldı. Ardından Maliye Okulu'na geri döndü. Bir yandanda babasının yanında çalışıyordu. Bu dönemde kardeşi Hıdır kızamık hastalığından yaşamını yitirdi.

1966'da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni (Şu anki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) bitirdi. Okulla birlikte Maliye Bakanlığı'nda staj da yaptı ve Bingöl'e vergi kontrol memuru olarak atandı.

1966 yılında girdiği Danıştay sınavını kazandı. 1974-1976 yılları arasında Paris'te bulundu. Danıştay Tetkik Hakimliği ve Danıştay Savcılığı görevlerini yaptı.

1966'da Danıştay sınavını kazanınca köyüne dönerek, ilkokuldan beri tanıdığı ve Tunceli Lisesi'nde beraber okuduğu Sevim Genç'i ailesinden istetti; Sevim Genç'in babası durumu olumsuz karşıladı. Ankara Solfasol köyünde öğretmenlik yapmakta olan Sevim Genç, babasının olumsuz görüşlerine karşın Kamer Genç'in evlilik teklifini kabul etti. Çift, 1967 yılında evlendi.

Danıştay'daki görevi 12 Eylül'ün ardından son bulan Genç, 1981 yılında Tunceli'den Danışma Meclisi Üyeliği'ne ve Başkanlık Divanı kâtip üyeliğine seçildi.

1983'te çok partili yaşama yeniden dönüşle birlikte Kamer Genç, siyaseti sürdürme kararı alarak, Tunceli'den bağımsız milletvekili adayı olmaya karar verdi. Ama Danışma Meclisi'nde adaylığı veto edildi.

1983-1987'de mali müşavirlik yaptı. Ardından 4 dönem milletvekili seçildi. 1993'ten 1995'e kadar, 1996'dan 1999'a kadar ve 2001-2002 arası TBMM Başkanvekilliği yaptı. Ardından 2002 seçimlerinde DYP'nin barajın altında kalması dolayısıyla milletvekili seçilemedi.

2007 seçimlerine bağımsız olarak katılıp milletvekili seçilmiştir. 1 Haziran 2010 tarihi ile birlikte eski partisi CHP'ye geri döndü.

İyi düzeyde Fransızca bilen Kamer Genç'in Seçkin ve Seçil isimli iki çocuğu vardır.

2015 yılında bir süre pankreas kanseri tedavisi gören Tunceli eski milletvekili Kamer Genç 22 Ocak 2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi vasiyeti sebebiyle Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazanköy'de Türk Bayrağına sarılarak defnedildi.