Kalp Yarası Ferit kimdir? Gökhan Alkan kim, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken Kalp Yarasını başrollerinde Gökhan Alkan (Ferit) ve Yağmur Tanrısevsin (Ayşe) yer alıyor. Peki, Kalp Yarası Ferit kimdir? Gökhan Alkan kim, kaç yaşında, nereli?

Antakyalı iki farklı ailenden olan Ferit ve Ayşe'nin aşk hikayesini konu alan dizi heyecanla bekleniyor. ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken Kalp Yarasının başrollerinde Gökhan Alkan (Ferit) ve Yağmur Tanrısevsin (Ayşe) yer alıyor. Peki, Kalp Yarası Ferit kimdir? Gökhan Alkan kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

KALP YARASI FERİT KİMDİR?

Ferit; Sancakzade ailesinin küçük oğlu. Genç, yakışıklı, cömert, nazik, tutkulu, potansiyelini başına gelen felaketlerle keşfedeceğimiz bir karakter. Yetenekli ve umut vaat eden bir avukatken, ideallerinin üzerine gitmeyip aile şirketine gelmiş. Sancakzade Holding'in CEO'su. Sadece, holding dışında yöre insanına yardım amaçlı avukatlık yapıyor Atı Fırtına; üzerine titrediği, onun kıymetlisi. Ferit içindeki sevginin, şefkatin büyük bir kısmını paylaştığı Fırtına'dan bu nedenle hep kıskanılır. Başta Hande'nin sonra da etrafındaki diğer insanların asıl hatası, Ferit'le Fırtına arasına girmeye çalışmalarıdır. Ayşe ile birlikte değişecek, aşkı tadacaktır.

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Gökhan Alkan,8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncudur.

Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı. Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu.

2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi oldular.

Rol aldığı filmler ve diziler

2015 Defnenin Bir Mevsimi Ferhat

2015 Makas Fatih Kömürcü

2017 Organik Aşk Hikayeleri Hasan

2011 Muhteşem Yüzyıl Şah Tahmasb

2013 Herşey Yolunda Merkez Cem

2013 - 2014 Gurbette Aşk Bir Yastıkta Osman

2014 - 2015 Kocamın Ailesi Tarık Uygun/ Engin Ar

2016 - 2017 Seviyor Sevmiyor Yiğit Balcı

2017 - 2018 Kalp Atışı Ali Asaf Denizoğlu

2019 Zengin ve Yoksul Karan Serezli

2020 Yasak Elma Kerim İncesu

2021- Kalp Yarası Ferit

GÖKHAN ALKAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gökhan Alkan, 1987 doğumlu olup 34 yaşında ve İstanbulludur.