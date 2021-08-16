Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 7. bölüm canlı izle! Kalp Yarası konusu ne? Kalp Yarası yeni bölüm izle!

ATV'nin yeni yaz dizisi Kalp Yarası bugün yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizi 20:00'da ATV'nin ekranlarında başlayacak. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası ilk bölüm izleme linki! Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası ATV canlı izle! Kalp Yarası yeni bölüm full HD canlı ile! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 7. bölüm canlı izle! 16 Ağustos Kalp Yarası konusu nedir?

ATV'nin yeni yaz dizisi Kalp Yarası bugün yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizi 20:00'da ATV'nin ekranlarında başlayacak. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası ilk bölüm izleme linki! Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası ATV canlı izle! Kalp Yarası yeni bölüm full HD canlı ile! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 7. bölüm canlı izle! 16 Ağustos Kalp Yarası konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baha'ın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur. Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır. Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur. Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler. Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler. Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE!

KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesi yıllardır çatışma halindedir. Ferit ve Ayşe'nin aşkı, bu iki ailenin gündemine bomba gibi düşer. Sancakzade ailesinin veliahtı Ferit, ailesinin isteği nedeniyle Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlenmek üzereyken ihanetle sarsılır. Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde görür. Bu esnada yolu Ayşe'yle kesişir ve ihtişamlı bir aşk hikayesi başlar.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'da çekilmektedir.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

KALP YARASI ATV CANLI YAYIN İZLE!