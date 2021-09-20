Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı izle! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı izle!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı izle!

ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 13. yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

Kalp Yarası yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Dizi bugün 20:00 'da ATV'de başlayacak. Peki, Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası fragmanı nerede yayınlanır? Youtube'a yüklendi mi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

Henüz Kalp Yarası 13. yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugünkü 12. bölümün sonunda 13. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

KALP YARASI 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Ferit, sevdiği kadını koruyacak mı?

Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir?

Ayşe'nin cinayetten arandığını öğrenen Sancakzede Ailesi, Adnan'ın kalp krizi haberiyle bir şok daha yaşar. Bu durum aile içindeki dengeleri sarsarken diğer taraftan geçmişin sırları bir bir ortaya dökülür. Sancakzede Ailesi hiç bilmedikleri bir düşmanın yaklaşan ayak sesleriyle karşı karşıya kalır.

Hande hem Baha'dan hem de Ayşe'den kurtulduğunu düşünüp zaferin tadını çıkarmaya başlar. Adnan'ın kalp kriziyle birlikte Yaman'ın da hayatını alt üst edecek gerçeğin ortaya çıkması ise artık an meselesidir.

Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı izle!

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil Özge Özpirinçci
Spor Ahmet Davutoğlu Marcao Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Fatih Terim Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Emre Kılınç Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 18:27:22. #1.12#