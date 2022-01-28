Kalk Gidelim nerede çekildi? TRT 1 Kalk Gidelim dizisinin köyü nerede?
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Kalk Gidelim nerede çekildi sorusu tv izleyicileri tarafından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizilerden olan Kalk Gidelim, 2020 yılında final yapan yapımlar arasında yer almıştı. Staff Film imzalı dizi 135. bölümüyle ekranlara veda etti. Tekrar bölümleriyle yayınlanan Kalk Gidelim nerede çekildi? Kalk Gidelim ne zaman çekilmiştir, hangi yılda çekildi? Kalk Gidelim oyuncuları ve konusu...
Kalk Gidelim nerede çekildi? sorusu gündemin araştırılan konuları arasında yer almakta. Kalk Gidelim, Staff Film imzalı, 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Türk yapımı televizyon dizisi, 3 sezonun ardından 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 135. bölümü ile final yaparak sona ermişti. Tekrar bölümleriyle yayınlanan dizi hakkında Kalk Gidelim ne zaman çekilmiştir, hangi yılda çekildi? Kalk Gidelim oyuncuları ve konusu nedir sorularına yanıt aranıyor.
Ailesini geride bırakıp Istanbul'a giden Mustafa Ali, sahip olduğu şirketin iflas etmesiyle zenginlik düşkünü karisi ve lüks içinde büyümüş çocuklarıyla köyün yolunu tutmak zorunda kalır.
Her bölümü ilgiyle izlenen dizi Kalk Gidelim'in çekimleri Muğla'nın Yeşilyurt köyünde gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, Muğla'nın farklı ilçelerinde çekilmektedir. Ortaca Milas, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye Bodrum ve Marmaris gibi yöreler dizinin çekimlerinin yapıldığı başlıca yerler arasında yer alıyor.
- Ufuk Özkan- Seyfettin Dal
- Erkan Sever- Mustafa Ali Dal
- Ayça Varlıer- Nurcan Konak Dal
- Mehtap Bayri- Sevda Pamuk Dal
- Beyazıt Gülercan- Hacı Hüseyin Dal
- Nalan Okçuoğlu- Hatice Dal
- Aslı Omağ- Meryem Kütük Konak
- Kerim Yağcı- Kahya Bodur Sadık
- Hayrettin Karaoğuz- Ercan Konak
- Alper Saylık- Şakir Zeytin
- Sena Çakır- Dudu Kalkar Zeytin
- İlayda Aydın- Badegül Solmaz Dal
- Alican Okumuş- Halim Dal
- Andrey Polyanin- Veli Demir (Zeytin)
- Ece Aydemir- Duru Dal Demir (Zeytin)
- Can Kıran- Samim Dal
- Öznur Ön- Perihan Zeytin
- Dilara Gül Demiral- Yıldız Kılıç
- Ali Dinç- İnsaf Gedik
- Burak Diri- Efe Hakkıödenmez
- Coşkun Kemer- Coşkun Göbelez
- Yağmur Ün- Yasemin Sırfbaş Dal
- Halil İbrahim Kalaycıoğlu- İsmail Sırfbaş
- Eren Can Vurucu- Eren
- Arzu Oş- Suzan Hakkıödenmez
- Ferhat Yılmaz- İsmet Kırbaç
- Emin Gürsoy- Sefer Zeytin
- Tuğçe Karabayır- Ahsen Ağzade
- Gülderen Güler- Behice Keser Pamuk
- Ebuhan Tırtar- Şerif Pamuk
- Mine Teber- Aynur Pamuk
- Server Mutlu- Samet Pamuk
- Pelin Şahin- İpek Kalkar
- Cem Belevi- Sinan Kurt
- Onur Seyit Yaran- Canberk Dal
- Hakan Eksen- Yetim Recep
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