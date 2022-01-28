Kalk Gidelim nerede çekildi? TRT 1 Kalk Gidelim dizisinin köyü nerede?

Kalk Gidelim nerede çekildi? sorusu gündemin araştırılan konuları arasında yer almakta. Kalk Gidelim, Staff Film imzalı, 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Türk yapımı televizyon dizisi, 3 sezonun ardından 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 135. bölümü ile final yaparak sona ermişti. Tekrar bölümleriyle yayınlanan dizi hakkında Kalk Gidelim ne zaman çekilmiştir, hangi yılda çekildi? Kalk Gidelim oyuncuları ve konusu nedir sorularına yanıt aranıyor.

KALK GİDELİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ailesini geride bırakıp Istanbul'a giden Mustafa Ali, sahip olduğu şirketin iflas etmesiyle zenginlik düşkünü karisi ve lüks içinde büyümüş çocuklarıyla köyün yolunu tutmak zorunda kalır.

KALK GİDELİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Her bölümü ilgiyle izlenen dizi Kalk Gidelim'in çekimleri Muğla'nın Yeşilyurt köyünde gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, Muğla'nın farklı ilçelerinde çekilmektedir. Ortaca Milas, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye Bodrum ve Marmaris gibi yöreler dizinin çekimlerinin yapıldığı başlıca yerler arasında yer alıyor.

KALK GİDELİM OYUNCULARI

Ufuk Özkan- Seyfettin Dal

Erkan Sever- Mustafa Ali Dal

Ayça Varlıer- Nurcan Konak Dal

Mehtap Bayri- Sevda Pamuk Dal

Beyazıt Gülercan- Hacı Hüseyin Dal

Nalan Okçuoğlu- Hatice Dal

Aslı Omağ- Meryem Kütük Konak

Kerim Yağcı- Kahya Bodur Sadık

Hayrettin Karaoğuz- Ercan Konak

Alper Saylık- Şakir Zeytin

Sena Çakır- Dudu Kalkar Zeytin

İlayda Aydın- Badegül Solmaz Dal

Alican Okumuş- Halim Dal

Andrey Polyanin- Veli Demir (Zeytin)

Ece Aydemir- Duru Dal Demir (Zeytin)

Can Kıran- Samim Dal

Öznur Ön- Perihan Zeytin

Dilara Gül Demiral- Yıldız Kılıç

Ali Dinç- İnsaf Gedik

Burak Diri- Efe Hakkıödenmez

Coşkun Kemer- Coşkun Göbelez

Yağmur Ün- Yasemin Sırfbaş Dal

Halil İbrahim Kalaycıoğlu- İsmail Sırfbaş

Eren Can Vurucu- Eren

Arzu Oş- Suzan Hakkıödenmez

Ferhat Yılmaz- İsmet Kırbaç

Emin Gürsoy- Sefer Zeytin

Tuğçe Karabayır- Ahsen Ağzade

Gülderen Güler- Behice Keser Pamuk

Ebuhan Tırtar- Şerif Pamuk

Mine Teber- Aynur Pamuk

Server Mutlu- Samet Pamuk

Pelin Şahin- İpek Kalkar

Cem Belevi- Sinan Kurt

Onur Seyit Yaran- Canberk Dal

Hakan Eksen- Yetim Recep

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