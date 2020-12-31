Kalk Gidelim final bölümü yayınlandı mı? Kalk Gidelim 135. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kalk Gidelim yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Kalk Gidelim 136. bölüm fragmanını araştırıyor. 135. final bölümüyle ekranlara veda etti. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

KALK GİDELİM 134. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İkinci reklam için iç çamaşırı giymek zorunda olduğunu anlayan Seyfettin, büyük bir belanın ortasına düşmüştür. Üstelik büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü reklam çekimleri öğrenilmiştir. Seyfettin asla böyle bir reklamda oynamak istememektedir. Ancak karşı taraf, oynamazsa sözleşme tazminatı olarak verdiklerinin üç katını istemektedir. Kelle İsmail olaya el koyar ve karşı tarafla konuşurlar. Karşı taraf vazgeçtiğini, sadece normal kıyafetli reklamı kullanacağını ve verdikleri parayı da almayacaklarını söyler. Seyfettin ve Mumu bir anda rahatlasa da Kelle İsmail huylanır ve adamların etrafına bir casus takar. Bu casus Veli Demir'dir. Veli'nin elde ettiği bulgularla adamaların Seyfettin'e tuzak kurdukları ortaya çıkar. Casus operasyonu işe yaramış, Seyfettin büyük bir rezillikten kurtulmuştur ancak şimdi adamların elindeki sözleşmeyi bir şekilde ele geçirmek gerekmektedir. Nurcan, bulantıları sonucu doktora gidince muayenehanede kulak misafiri olduğu bir konuda Halim ile Badegül için bir çare arandığını fark eder. Nurcan, Halim ile Badegül'ün çocukları olmadığını öğrenmiştir. Dudu'nun zoru ile ortaklığı bitirmeye giden Şakir Ercan'a durumu anlatınca Ercan'ın inanılmaz bir teklifi ile karşılaşır. Sadık, Meryem'in dükkanında kapı altından atılmış isimsiz bir mektup bulur. Bu mektup ile Meryem'e sahte rapor oyununu oynayanın kimliği ortaya çıkar. Samim ve Yasemin arasındaki aşk bacayı sarmıştır. Artık Kelle İsmail de bunun farkındadır. Kızını Samim'e kaptırmak istemeyen Kelle, bir takım planlar kurmak ister. Her türlü planı kusursuz işleyen Kelle İsmail'in bu konuda hiç bir planı tutmamaktadır.

KALK GİDELİM 136. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalk Gidelim 136. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanmayacak. Çünkü 135. bölümüyle fanal yapmıştır.