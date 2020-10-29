Kalk Gidelim 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 126. bölüm canlı izle! Kalk Gidelim oyuncuları kimler? Konusu ne?

TRT'nin sevilen dizisi Kalk Gidelim her perşembe günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Peki Kalk Gidelim 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Geçen bölümde ne oldu? Kalk Gidelim 126. bölüm izle!

Kalk Gidelim dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Bundan sonra her perşembe günü ekranlara gelecek olan Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Tüm detaylar sizlerle. Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 127. bölüm fragmanı çıktı mı?

KALK GİDELİM 127. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan 126. bölümün ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. 127. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

KALK GİDELİM 126. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kelle İsmail'in gelip kızına Samim'i isteyecek olması Samim'i oldukça germiştir. Günün sonunda İsmail'in Samim için getirdiği hediye bardağı taşıran son damla olmuştur. Samim herkese küsmüştür.

Sevda'nın Perihan'dan aldığı zayıflama haplarını yuttuğundan kimsenin haberi yoktur. Sevda'da bir anda unutkanlık başlasa da Sevda durumu idare eder ve kaçamak cevaplar verir.

Eve tesisatçıları çağırıp boruları tamir ettiren Seyfettin' le ustalar arasında adete savaş yaşanmaktadır. Seyfettin adamlara iş ahlakı derslerini verir. Dozu fazla kaçırınca da ortaya komik görüntüler çıkar.

Meryem, yoğurthanede yoğurtların kaya gibi mayalanmasından sonra Ercan'a iyice güvenir. Ercan sayesinde işlerin düzeldiğini, Ercan'ın uğurlu geldiğini düşünse de Sadık, Ercan'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlar.

Günler birbirini kovalar nihayet o büyük gün gelmiştir. Veli Demir ve Duru'nun organizasyonunda süslenen köy meydanında köye yakışır bir Cumhuriyet kutlaması yapılır. Seyfettin'in kutlamada yaptığı konuşma yine ders niteliğindedir. Bu kutlu gece, Sadık Kahya' nın herkesi efelendirmesiyle son bulur. Seyfettin en sonunda altınları bağışlayacağı yere karar vermiştir. Cumhuriyet kutlamalarının etkisiyle kararını vermiştir. Altınları daha önce saklamış olan Sevda'dan altınları çıkarıp vermesini ister. Sevda'daki unutkanlık bir kaç gün içinde o kadar çoğalmıştır ki değil küpü nereye sakladığını, ne küpü sakladığını bile unutmuştur ve hiç de hatırlayacak gibi değildir.

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gece yarısı Mustafa Ali' den yediği çalı süpürgeleriyle nevri dönen Seyfettin, Mustafa Ali'ye evi dar eder. Her yerde Mumu' yu arayan Seyfo, en sonunda bıkar ve odaya gittiğinde nasıl bir felaketle karşılaştığını o anda anlar. Zira boru patladığı için evin sularını kesmek zorunda kalmıştır ama Sevda Kovittir.

Seyfo gibi sabahı zor eden biri daha vardır o da Kelle İsmail. Yasemin'in babasından Samim'le ilgili istediği şey adamın uykularını kaçırmıştır.

Perihan'a kargo ile gelen paket Dudu'nun merakını uyandırır. Perihan kargo ile gelen küçük paketin içinde ne olduğunu çocuklarından saklar. Uzun zamandır Nurcan'ın formunu kıskanan Perihan internetten zayıflama hapı almıştır. Bu konuyu Sevda' ya açınca Sevda da aynı hapı kullanmak ister. Günde 3 tane alınacak hapı Sevda aynı anda içince kısa bir süre sonra unutkanlık başlar. Durum böyle olunca da Perihan'a uzun zamandır musallat olan unutkanlığın da sebebi anlaşılır.

Kelle İsmail, Seyfettin'e telefon açıp Yasemin' in isteğini yerine getirir ve hayırlı bir iş için geleceklerini söyler. Seyfettin' in eli ayağına karışır. Samim' i bulup Kelle İsmail'in birazdan Samim'i istemeye geleceğini söyleyince ortalık karışır. Kelle İsmail çok büyük hediyelerle görücü gibi eve giriş yapmıştır.

O gün, gün boyu odasından çıkmadan dua eden Hatice anne ise kalabalığın arasına indiğinde çok güzel bir konuşma yapar. Cumhuriyet haftasına girilmiştir ve Cumhuriyet' in nasıl ve kimlere karşı savaşılarak kazanıldığını anlatır. Bunun üzerine de Seyfettin aynı şeylerin günümüzde de yaşandığını, tarih değişse de olayların değişmediğini anlatır. Kardeşimiz Azerbaycan'ın da bu gün topraklarını işgalden kurtarmak için yaptığı haklı mücadeleden bahsedip canlarımıza selam gönderir...

KALK GİDELİM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ufuk Özkan : Seyfettin Dal

Erkan Sever : Mustafa Ali Dal

Ayça Varlıer : Nurcan Dal

Mehtap Bayri : Sevda Dal

Beyazıt Gülercan : Hacı Hüseyin Dal

Nalan Okçuoğlu : Hatice Dal

Kerim Yağcı : Kahya Bodur Sadık