Kalk Gidelim 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 124. bölüm canlı izle! Kalk Gidelim oyuncuları kimler? Konusu ne?

TRT'nin sevilen dizisi Kalk Gidelim her perşembe günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Peki Kalk Gidelim 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Geçen bölümde ne oldu? Kalk Gidelim 124. bölüm izle!

Kalk Gidelim dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Bundan sonra her perşembe günü ekranlara gelecek olan Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Tüm detaylar sizlerle. Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 125. bölüm fragmanı çıktı mı?

KALK GİDELİM 125. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan 124. bölümün ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

KALK GİDELİM 124. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevda' nın Kovit olmasından dolayı Mustafa Ali'yi sorumlu tutan Seyfettin, şirket içinde Mumu' ya koridorları dar eder. Kovalamacanın Sevda'nın kovit olmasından dolayı yaşandığını anlayan İsmail bir anda panik olur ve "acil kodu" ile şirketi boşaltıp herkese 14 gün idari izin verir.

Köye dönerken herkesi arayıp ortalığı ayağa kaldıran Seyfettin, Halim' i derhal annesinin yanına gönderir. Sağlık ocağında kalan Nurcan, Sevda'nın hastalığı ile ilgili bambaşka bir gerçeği öğrenir ve kahkahalarını tutamaz. Henüz bu gerçeği sadece Nurcan bilmektedir. Dalgiller tarafında bunlar yaşanırken Ercan ise işçileri affetmesi konusunda Meryem' i ikna eder.

Duru, Badegül ve Dudu'da evlilik yıldönümü telaşı vardır. Badegül'ün Halim' den isteği bellidir. Duru, Veli Ankara' da olduğu için bu yılı pas geçeceğini düşünür. Dudu ise Şakir'in destansı bir evlilik yıldönümü hazırlığında olduğunu bilir. Şakir ve Dudu birbirlerine gizli "süprayzlar" hazırlarken işin dozunu kaçırırlar.

Seyfettin, bir yandan Mumu'nun peşinde olduğu küpü Mumu' dan habersiz ele geçirirve evde küpü saklayacak yer arama telaşına düşer. Bir yandan da Sevda'nın sağlık ocağından dönmesini bekler. Karısının rahat istirahat etmesi için uygun ortam hazırlar. Sevda eve geldiği anda Hatice ana öyle bir cümle kurar ki Seyfettin için zor saatler başlar. Çünkü bu laf yüzünden Sevda Seyfettin' i yanlış anlamıştır. Üstelik Nurcan, Sevda' nın kovit değil de bambaşka bir hastalığı olduğu ve doktoru yanlış anladığı haberiyle gelince Seyfettin için geceler zindan olur.

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ercan, Meryem'le barışıp işleri tam yoluna koymuşken Kelle İsmail Mustafa Ali ve Seyfettin'e, Ercan'ın itiraflarının yer aldığı video kaydını seyrettirir. Mustafa Ali ve Seyfettin yoğurthanedeki işçilerin kışkırtılması olayında Kelle İsmail'in tamamen suçsuz olduğunu anlamıştır. Ercan' ın hakikaten yatacak yeri yoktur.

Kelle İsmail, şirkete çiçek ve çikolata ile gelen Seyfettin'in, Efe'ye kızını isteyeceğini düşünürken Efe ise bambaşka bir şey isteyerek Seyfettin' i taca çıkarır. Efe'deki zeka pırıltısını gören kelle İsmail çocuğu anında işe alır.

Nurcan, Tatlıcı dükkanını Duru'nun yeni ofisi olarak tadilata alır. Artık Meryem süt ürünlerinin karşısındaki tatlıcı Dükkanı Boncuk Tarım ofisi olacaktır. O sabah Dalgiller' in evinde büyük bir hengame yaşanır. Sabahın erken saatlerinde odasından çıkan Seyfettin üst verandada bir küp altına takılır. Kelle İsmail'le konuşan Seyfettin, bu altınların tarladan çıkan altınlardan Seyfettin'e düşen pay olduğu cevabıyla karşılaşır. Kelle İsmail ayrıca bir küp de Mustafa Ali'ye verdiğini söyleyince olaylar karmakarışık olur. Seyfettin, kardeşinin bir küp altın aldığını düşünür ve Mustafa Ali'nin kapısına dayanır. Kelle İsmail'in iki küple beraber verdiği dersin içinden nasıl çıkacağını bilemeyen Seyfettin, Sevda'dan gelen telefonla sarsılır. Sağlık ocağından arayan Sevda kendisine "kovid" teşhisi konduğunu söylemiştir.

Seyfettin, Karısına "kovid" bulaşmasından Mustafa Ali'yi sorumlu tutar.

KALK GİDELİM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ufuk Özkan : Seyfettin Dal

Erkan Sever : Mustafa Ali Dal

Ayça Varlıer : Nurcan Dal

Mehtap Bayri : Sevda Dal

Beyazıt Gülercan : Hacı Hüseyin Dal

Nalan Okçuoğlu : Hatice Dal

Kerim Yağcı : Kahya Bodur Sadık