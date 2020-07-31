Kaleiçi esnafı, taş ve ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor Antalya'da bir esnaf, doğadan topladığı ağaç parçaları, taş ve atık malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor.

Antalya'da bir esnaf, doğadan topladığı ağaç parçaları, taş ve atık malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor.

Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'nde esnaflık yapan 49 yaşındaki Murat Özen, 25 yıldır topladığı atık malzemeleri atölyesinde işleyerek yerli ve yabancı turistlere satıyor.

Sanatçı Murat Özer, sanat atölyesinde eşiyle birlikte çalışmalar yaptığını ve ailesinin birçok üyesinin de ahşap boyama ve taş boyamayla ilgilendiğini söyledi.

Parçaları hayal gücüyle birleştir, boyalarla renklendirdiğini anlatan Özer, "Ben bulduğum her şeyi değerlendiriyorum. Ben parçaları alırım tamir ederim birine hediye ederim. Bu beni çok mutlu eder çünkü atılmış bir şeyi değerlendiriyorsunuz. Eskimiş hatıraları yeniden canlandırıyorum." dedi.

Kullandığı malzemelerin dışında arta kalan kısımları da değerlendirdiğini ve israf etmediğini aktaran Özer, doğayı korumanın ve doğadan faydalanmanın önemli olduğunu, var olan malzemelerin makine kullanımı olmadan değerlendirilebileceğini aktardı.

Mesleği icra eden sanatçıların sayısının giderek azaldığını belirten Özer, "Ben elimden geldiğince insanlara nasıl yapıldığını anlatıyorum. İstiyorum ki böyle işler yapılsın, gelsinler benim yanımda yapsınlar görsünler. Para vermelerine gerek yok yeter ki, bunu yapmaya karar versinler ve vazgeçmesinler. Çünkü bunun ilerideki nesillere kadar devam etmesi lazım. İstedikleri zaman gelip benden eğitim alabilirler, ağaçları ürünleri inceleyebilirler." diye konuştu.

Kaynak: AA