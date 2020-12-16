KALE ALARMLI SİLİNDİR HIRSIZLIK GİRİŞİMLERİNİ ENGELLİYOR

Alarmlı Silindir, iki aşamalı tuzaklı silindir teknoloji sayesinde tuzak bölümü kırılarak silindire ulaşımı engellediği gibi, 100 desibellik alarmıyla çevreyi uyararak, hırsızı eve giremeden kapıda durduruyor.

Türkiye'de güvenliğin lider markası Kale Kilit'in dünyada bir ilke imza atarak geliştirdiği Alarmlı Silindir; sahip olduğu üstün özellikleri sayesinde silindirde bir devrim yaratarak, hırsızı eve girmeden kapıda durduruyor. Kale Kilit Ar-Ge mühendisleri tarafından; yüzde 100 yerli bilgi, teknoloji ve teknik malzeme kullanılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilen Alarmlı Silindir'in, kötü niyetli kişiler tarafından zorlandığında, dışta kalan silindirin tuzak kısmından kırılması ve 100 desibel seviyesinde alarmı çalmaya başlıyor. Bu sayede de hırsızın yaşam alanlarına girmesi engelleniyor.

Alarm sisteminden bağımsız çalışıyor

Ayrıca zorlama sonucu silindirin sadece dışarıdaki kısmı kırıldığından, kilit kullanılabilir halde oluyor ve değiştirilene kadar eve anahtar ile girilmesine imkân tanıyor. Alarmlı Silindir'in içerisinde alarmın çalmasını sağlayan biri yedek, iki pil bulunuyor ve pil bittiğinde yenisiyle değiştirilerek ürün kullanılmaya devam ediliyor. Başka herhangi bir alarm sistemine ihtiyaç duymadan çalışan Alarmlı Silindir, bu sayede tüm mekanlarda kullanılabiliyor. Türkiye'de standart silindir kullanılan her kapı ve kilit ile uyumlu olan ürün, anahtarcıdan ya da yapı marketlerden alınarak, kolayca monte edilebiliyor.

Kendi Alanında Lider Ar-Ge Merkezi

Entegre kilit üretim merkezi olan Çerkezköy fabrikasında, Kale Kilit Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen Alarmlı Silindir'in, Design Turkey'den "En İyi Tasarım" ödülü bulunuyor. Sektöründe Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge merkezine sahip olan Kale Kilit; kurulduğu günden beri Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor. Günümüzün değişen ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, yüzde yüz yerli sermayeyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen yenilikçi ürünlerini, tüketicilerinin kullanımına sunuyor. Toplamda 25'i aşkın Ar-Ge çalışanı sayesinde mekanik ve elektromekanik kilit ve silindir portföyünü her yıl yeni ve teknolojik ürünlerle zenginleştiriyor. Sahip olduğu 12 adet dünya patenti ile 25 ülkede ürünlerini koruma altına alan Kale Kilit'in, 18 faydalı modeli bulunuyor.

Gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile sektörde öne çıkan Kale Kilit; Türkiye'de inovasyonun nabzını tutan 'Ar-Ge 250' araştırmasındaki yerini, her geçen yıl sağlamlaştırıyor. Kale Kilit, 'Ar-Ge 2019' listesinde; geçtiğimiz yıl geliştirdiği faydalı model sayısına göre 10'uncu, aldığı tasarım tescil sayısına göre ise 41'inci sırada yer alıyor.

Kale Endüstri Holding

Kale Endüstri Holding 1953 yılında temelleri atılmış, 1979'da İstanbul Güngören'deki üretim tesisleri ile atağa kalkmış, 1988 yılında tüm şirketlerini Holding çatısı altında toplamış, dev yatırımları ile büyümeye devam eden bir kuruluştur. 2016 yılı itibariyle tüm üretimini Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük entegre kilit üretim tesisi olma özelliğine sahip Çerkezköy fabrikasına taşımıştır. 2018 yılında ise Holding, 39 yıldır bulunduğu Güngören'deki merkezinden, Vadistanbul'da yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni genel müdürlük binasına taşınmıştır. Türkiye'nin lider kilit üreticisi Kale Kilit ise her yıl İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri(İMMİB) tarafından ihracatta başarılı faaliyetlerin ödüllendirildiği "İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde metal eşya kategorisinde 12. kez ipi göğüsleyerek birinci olmuştur.