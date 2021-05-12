Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı
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Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı

Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobilin kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adama çarptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Antalya'da sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobilin kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adama çarptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen S.K.Ç. (32), 07 ADE 615 plakalı otomobiliyle kavşakta virajı döndüğü sırada iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda duvar gölgesinde işe gitmek için servis bekleyen Abdullah Tezel'e (32) çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel, feci şekilde hayatını kaybetti. Kepez Polis Merkez Amirliği yakınında gerçekleşen kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü S.K.Ç. gözaltına alınırken, Abdullah Tezel'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kavşağı döndükten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kaldırıma çıkıp bekleyen şahsa çarptığı görüldü. - ANTALYA

Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı
Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı
Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı
Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı
Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı
Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı
Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı
Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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