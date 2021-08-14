Kalbine yenilen sağlık çalışanı son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
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Kalbine yenilen sağlık çalışanı son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Kalbine yenilen sağlık çalışanı son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesi Devlet Hastanesi personeli Muazzez Dönmez, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesi Devlet Hastanesi personeli Muazzez Dönmez, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dönmez'in ani ölümü ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre, Salihli Devlet Hastanesi personeli Muazzez Dönmez (30), görevi başındayken bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dönmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muazzez Dönmez, Küçük İmam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Asri Mezarlığına defnedildi. Bekar olduğu öğrenilen Dönmez'in tabutuna ise gelinlik bırakıldı.

Muazzez Dönmez'in cenaze namazına Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy ile mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. - MANİSA

Kalbine yenilen sağlık çalışanı son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Kalbine yenilen sağlık çalışanı son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Kalbine yenilen sağlık çalışanı son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Kalbine yenilen sağlık çalışanı son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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