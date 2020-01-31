Kaktüs bakımı ve kaktüs yetiştirmenin tüm püf noktaları

31.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:37

KAKTÜS TOPRAĞI NASIL OLMALI?

Öncelikle kaktüsler geçirgen toprakları sever. Sulandığında suyu hemen süzen ve çabuk kuruyan bir toprak karışımı elde etmelisiniz. Aynı zamanda köklerin rahatça büyüyüp gelişmesi için toprağınızın havalı olması gerekmektedir. Benim önerim cocopeat, küçük dere çakılı, Vermikülit, zeolit, volkanik tüf, pomza ve bahçe topragını karıştırmanız. torf kullanmanızı önermiyorum çünkü torf çok sulandıgında balçık haline geliyor az sulandıgında ise kuruyup kas katı kesiliyor ve bitkilerin kökleri kesinlikle sulanmıyor. Bu durumda bitkinizin ölmesi an meselesi. Bu saydığım malzemeleri internetten sipariş ederek kolaylıkla satın alabilirsiniz. Kaktüsleriniz bu karışım sayesinde çok iyi gelişim gösterecektir.

KAKTÜSLERDE SULAMA NASIL OLMALIDIR?

Açıkcası bunun bir reçetesi bulunmamaktadır. Bulunduğunuz yerin ilkim ve hava şartlarına göre bu değişkenlik gösterir. Kaktüslerinizi sürekli gözlemlemelisiniz. Toprağın üstünün kurudugunu görenler hemen suluma yapıyor ve kaktüslerini kaybediyorlar. Aslında topragın altı nemli olabiliyor. Benim önerim kücük bir ahşap çubuk alıp toprağa batırıp saksı altındaki toprağın nemini kontrol etmeniz. Bu sayede saksınızın dibindeki topragın nemli olup olmadıgını kontrol edebilirsiniz. Toprağınızın tamamen kurudugundan emin olduğunuzda bol miktarda su verip toprağı tekrar tamamen kuruyana kadar su vermemelisiniz. Unutmayın kaktüsler suyu sevmezler :)

KAKTÜSLERDE SAKSI DEĞİŞİMİ NASIL OLMALI?

kaktüslerinizin saksısını değiştireceginizde her zaman bir boy buyuk saksı kullanmalısınız. kendilerinden çok daha büyük saksılarda gelişimleri yavaş olacaktır. Ayrıca sulama yaptıgınızda topragın kuruma suresi büyük saksılarda uzun olacagından kaktüsünüzün ölme ihtimali yükselecektir. Kaktüsünüzü bulundugu saksıya sığmadıgında bir boy büyük saksıya almanız en doğrusu olacaktır.

KAKTÜSLERDE BİTKİ BESİNİ NE ZAMAN VERİLMEDİR?

kaktüslerinizde sıvı bitki besinlerini bahar aylarında vermelisiniz. Kışın uyuyarak gelişimlerini durduran kaktüsler enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjiyi bitki besin takviyeleri ile sağlayabilirsiniz. Sulama sularına yazıldığı ölçekte bitki besini ekleyip karıştırarak bitkilerinize bahar aylarında verebilirsiniz. Dikkat edelim kış aylarında kesinlikle bitki besini vermeyelim.

KAKTÜSLERDE SAKSI SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Ben genellikle altı delik toprak saksıları tercih ediyorum. çünkü toprak saksılar suluma yaptıktan sonra suyun çabuk kurumasına yardımcı oluyor. Seramik saksılarıda tercih edebilirsiniz. Altı delik saksıları genelde tavsiye ederim çünkü suyun tahliyesinin kolay olması çok önemli. Altı delik olmayan saksıları kullanmak isterseniz saksınızın alt tabanına toprak koymadan önce mutlaka çakıl taşı koyup suyun drenajını sağlamalısınız. aksi halde bitkinizin ölmesine sebep olursunuz.

KAKTÜS YETİŞTİRECEĞİNİZ ORTAM NASIL OLMALI?

Kaktüsler hava sirkilasyonunun bol olduğu yerleri severler. Ev içinde bakılıyorsa bulunduğu oda sürekli havalandırılmalı. Direk güneş ışığına maruz kalacagı yerlere konumlandırmayın. Yarı gölge yada günün sadece birkaç saati güneş alacak yerler konumlandırın. Sürekli güneş ışığına maruz kalan kaktüslerde güneş yanığı olma ihtimali yüksektir.

MİMAR MURAT VAROL KİMDİR?

Asıl mesleği mimarlık olan MURAT VAROL, New York'ta öğrenciyken Manhattan'da birgün kaktüs dükkanına denk gelmesiyle bu işe gönül koydu. Materchef Türkiye yarışmasının 1. si Cemre Uyanık'la Amerika'dan da yakın arkadaş olan beraber MuratVarol müdavimi olduğu kafe'nin hayalini Türkiye'de açmaya gönül koymuşlar sonrasında bir bir kaktüsler almaya ve haklarında bilgiler edinmeye başladılar. Türkiye'ye dönünce nadir ve ender bulunan kaktüs türlerini bitki severler ile buluşturan ve Keops Kaktüs'ün temelini attılar.

Kaynak: Bültenler