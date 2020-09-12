Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü Şanlıurfa'da görev yapan sağlık çalışanı Abdullatif Tancar ile Trabzon'da görev yapan sağlık teknisyeni Faik Çelebi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türk Tabipler Birliği (TTB), Şanlıurfa'da bir semt polikliniğinde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar ile Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan teknisyen Faik Çelebi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

"SAĞLIK BİR EKİP İŞİDİR, EKSİLİYORUZ"

TTB, sosyal medya üzerinden şu paylaşımları yaptı:

"Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği'nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık bir ekip işidir. Eksiliyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.

Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan teknisyen Faik Çelebi Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz"