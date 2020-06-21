KAHRAMANMARAŞ Yayla sezonunda Andırın'ın nüfusu 3 katına çıkıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ Yayla sezonunda Andırın'ın nüfusu 3 katına çıkıyor

Yayla sezonunda Andırın'ın nüfusu 3 katına çıkıyorHAVA sıcaklığının artmasıyla Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, yayla sezonu açıldı.

KAHRAMANMARAŞ Yayla sezonunda Andırın'ın nüfusu 3 katına çıkıyor
21.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:53

Yayla sezonunda Andırın'ın nüfusu 3 katına çıkıyor

HAVA sıcaklığının artmasıyla Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, yayla sezonu açıldı. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, ilçe nüfusunun 35 bin olduğunu ancak yaylacıların gelmesiyle 3 katına çıkarak, 100 bine ulaştığını söyledi.

Yaylarıyla ünlü olan Andırın ilçesi, il merkezi başta olmak üzere Adana, Mersin, Osmaniye gibi kentlerdeki sıcaktan bunalanların yaz mevsiminde uğrak adresi oluyor. 1800 rakımı bulan yaylalara sahip ilçe, bugüne kadar sadece 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi dolayısıyla da tercih ediliyor. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, ilçede Kurucaova, Kesik, Altınboğa, Yeşiltepe, Orhaniye, Akifiye, Çokak, Çiğşar, Halbur başta olmak üzere rakım olarak yüksek olan birçok mahallede yayla olduğunu söyledi. Havaların ısınmasıyla başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Osmaniye, Mersin gibi çevre illerde oturanların yaz mevsimini yaylalarda geçirdiğini belirten Doğan, "Gelmelerinden memnunuz yalnız bizim yerleşik nüfusumuz 35 bin ve ödeneğimiz de buna göre geliyor. Yaz döneminde bu nüfus 100 bini buluyor. Dolayısıyla yol konusunda, içme suyu, çevre temizliği ve çöp toplama konusunda bu 100 bin nüfus bizim kapasitemizi zorluyor ama biz elimizden geldiğince bu hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaz döneminde buraya gelen misafirlerimizden ve hemşehrilerimizden ikametgahlarını da buraya getirmelerini rica ediyoruz. Eğer bunu yaparlarsa bize destek vermiş olurlar ve bizim de hizmetimizi daha iyi sunma imkanımız olur" diye konuştu.

'HER ŞEYİ BAHÇEMİZDE YETİŞTİRİYORUZ'

Sıcak kentlerden yaylaya gelerek, tatil yapanlar ise serin havanın keyfini çıkarıyor. Günlerini yürüyüş ve bahçe işleriyle geçiren yaylacıların büyük bölümü emeklilerden oluşuyor. İlçeye gelenlerden emekli öğretmen İlyas Temel, Adana'da yaşadığını, her yıl nisan ayında Andırın'a geldiğini söyledi. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında Andırın'a geldiğini anlatan Temel, "Bu zamanlarda nemden, sıcaktan Adana'da boğulursun. Ama buradaki temiz ve serin hava bizi mutlu ediyor. Yayla sezonunda günlerimiz bahçe işleriyle uğraşarak geçiyor. Bazı zamanlarda da komşularımız ile yürüyüşe çıkıyoruz. Burada kendi yetiştirdiğimiz sebzeleri tüketerek organik beslenme şansına da sahibiz" dedi.

Yaz mevsimini Akifiye Yaylası'nda geçirecek olan Hanifi Salan da yayla havasının başka olduğunu vurgulayarak, "Yayla sezonu açıldı ve Akifiye Yaylası'nın 500 olan nüfusu 5 bin oluyor. Havası, suyu bakımından çok süper bir yer. Yaylada günlerimiz bahçede çalışarak, yürüyüş yaparak, pınarlara gidip piknik yaparak geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı Haber
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Evgar Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Yılmaz Vural Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Okul Bodrum
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ Yayla sezonunda Andırın'ın nüfusu 3 katına çıkıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 10:07:38. #1.14#
title