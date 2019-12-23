Kahramanmaraş'ta yaya önceliği uygulaması yapıldı

23.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:04

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde trafik ekipleri yaya önceliği uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı üzerinde yapılan yaya önceliği uygulamasında, yayalara yol vermeyerek ihlal yapan sürücülere 488 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyetten yapılan açıklamada ise, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını verilmesinin zorunlu hale geldiği, yayalara yol vermeyen sürücülere ise ceza uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA