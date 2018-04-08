Kahramanmaraş'ta Uğur Böceği Müzesi Kurulacak

KAHRAMANMARAŞ'ın merkez Onikişubat İlçe Belediyesi, uğur böceği müzesi kuracak. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Sütçü İmam Üniversitesi ile yürüttükleri ortak çalışmada uğur böceklerinin kapalı ortamlarda yaşamalarını sağladıklarını belirterek, "Dünyada böyle bir atmosferde, yani kapalı bir atmosferde uğur böceğinin yaratıldığı bir sistem yok. Doğada yaşıyorlardı, şimdi biz bir sistem kurarak onu belirli bir sistem içerisinde yetiştirerek insanlarımızın onları görmelerini ve izlemelerini sağlayacağız" dedi.

Bilimsel adı Coccinella Septempunctata olan ancak halk dilinde gelin böceği, uç uç böceği, cennet böceği, hanım böceği, 7 noktalı gelin böceği gibi birçok isimle bilinen ve Kahramanmaraş'ın simgelerinden olan 7 noktalı uğur böceği, 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Uludaz Tepesi'nde koloniler halinde yaşıyor. Adına festivallerde düzenlenen uğur böceği, çok yakında herkes tarafından Onikişubat Belediyesi tarafından yaptırılacak Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi içerisinde görülebilecek. Müze ise 580 bin metrekarelik bir alana inşa edilecek rekreasyon alanı içerisinde yer alacak. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak olan, bin 100 kişinin de istihdam edileceği ve içerisinde golf sahasından çocuk oyun alanına, düğün salonundan spor salonuna, restoranından kafeteryasına, lunaparkından aquaparkına, çarşısından kültür merkezine kadar birçok yaşam ve eğlence yerlerinin olacağı rekreasyon alanının en dikkat çeken bölümlerinden birinin Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi olacağını söyledi.

MAHÇİÇEK: UĞUR BÖCEKLERİNİ KAPALI ORTAMDA YETİŞTİRMEYİ BAŞARDIK

Kelebeklerin ithal edilerek getirileceğini ve onların müzede rahatlıkla yaşamlarını sürdürebileceğini ifade eden Mahçiçek, bunun birçok örneklerinin de olduğunu söyledi. Ancak uğur böcekleri için durumunun farklı olduğunu, o nedenle de onları kapalı alanda hayatta tutmak adına Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi ile ortak bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Mahçiçek, şunları söyledi:

"Kelebek işi kolay, onları dışarıdan ithal diyorsunuz, getirip burada yaşam ortamı temin ediyorsunuz Türkiye'de yok çünkü. Ama uğur böceğinin merkezi Kahramanmaraş bildiğiniz gibi. 7 benekli. Adı da zaten ondan güzel, 'Uğur böcekleri' deniyor kırmızılı ve siyahlı. Bunları yaşatabilmek için, yaşatabileceğimiz ortamı temin edebilmek için ziraat fakültemizle beraber çalışmalara başladık. Onlara küçük bir yaşam ünitesi yaptık ve yaklaşık 15 günden bu yana üretmeye başladık. Bu böceğimiz bitki biti yiyor. Bir gelişim sürfeci izleyerek uğur böcekleri oluşmaya başladı. Yani yaşatmayı başardık Allah'a şükür o ortamda. Çünkü dağlardan getirip oralarda o böcekleri yaşatma imkanınız yoktu. O böceklerin yaşama ortamını atmosferini sağlamanız lazımdı. Bunları sağladık."

'DÜNYADA İLK'

Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi'nin başta Kahramanmaraş olmak üzere Türkiye'nin tanıtımına da önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Gerçekten Türkiye'nin belki ilk defa 7 benekli uğur böceğini yaşatabilecek ortamı temin edeceğiz ve inşallah orası sadece Kahramanmaraş'ımızın değil, kelebekle beraber aynı atmosfer içerisinde kelebek ve uğur böceği müzesi olarak bütün ülkemizin beğenisine sunacağız. Dünyada böyle bir atmosferde, yani kapalı bir atmosferde uğur böceğinin yaratıldığı bir sistem yok. Doğada yaşıyorlardı, şimdi biz bir sistem kurarak onu belirli bir sistem içerisinde yetiştirerek insanlarımızın onları görmelerini ve izlemelerini sağlayacağız" dedi.

IŞIKBER: MÜZEDE YAPRAK BİTİ İLE BESLENECEKLER

Uğur böceklerinin müzede yaşayabilmeleri için gerekli bilimsel şartları ise KSÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arda Işıkber'in başkanlığındaki 10 kişilik bir ekip sağlayacak. Bunun için yaklaşık 1 yıl araştırma yapan ekip, geçen ay itibariyle laboratuar ortamında uğur böceğinin üretimine başladı ve müze kurulduğunda devamlı olarak uğur böceği üretimi yapacak. Yaşam döngüsünü yumurta, larva, pupa ve ergen olmak üzere 4 aşamada tamamlayan uğur böceklerinin avcı böcek olduğunu ve yaprak bitiyle beslendiklerini söyledi. Bu kapsamda bakla başta olmak üzere müzede yaprak bitinin beslenebileceği tropikal bitkilerin yer alacağını kaydeden Işıkber, yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"7 noktalı uğur böceğinin üretimini yapabilmek için öncelikle biz bakla bitkilerini yetiştiriyoruz. Bakla bitkilerine yaprak bitini bulaştırıyoruz. Yaprak bitleri bu gelin böceklerinin besinleri oluyor. Yani gelin böceklerini yaprak bitlerinin üzerinde besliyoruz. Bunları öncelikle çiftleştiriyoruz daha sonra yumurta bırakıyor bunlar. Yumurta bıraktıktan sonra bunların yavruları açılıyor ve bu yavrular yaprak bitleriyle besleniyorlar, daha sonra pupa oluyorlar. Daha sonra pupadan erginler çıkıyor. Daha sonra bu erginler tekrar çiftleşip yumurta bırakıyorlar. O yüzden öncelikle bunları yetiştirebilmemiz için bunlara besin olarak yaprak biti yetiştirmemiz lazım. Böcekleri müzede yaprak bitiyle besleyeceğiz ve bunlar kendi kendilerine de çoğalabiliyorlar. Ancak biz yine de laboratuarlarda yetiştirdiğimiz gelin böceklerinin müzeye salimlerini da bölüm bölüm gerçekleştirileceğiz." - Kahramanmaraş