Kahramanmaraş'ta hindi üreticileri satıştan memnun
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Kahramanmaraş'ta hindi üreticileri satıştan memnun

19.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:40
Kahramanmaraş'ta hindi üreticileri satıştan memnun

Yeni yıla sayılı günler kala Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tamamen doğal ürünlerle beslenerek yetiştirilen hindilerin satışı başladı.

Yeni yıla sayılı günler kala Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tamamen doğal ürünlerle beslenerek yetiştirilen hindilerin satışı başladı.

Meralarda doğal olarak yetiştirilen ve yılbaşına sayılı günler kala talepleri yetiştirmeye çalışan üreticiler, vatandaşların hindiye olan ilgisinden memnun.

Şekeroba Mahallesi'nde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan 34 yaşındaki Ökkeş İnce, hindilerin merada yetiştirilmesinin alıcılardan tarafından fazla rağbet görmesini sağladığını belirterek, "Yılbaşınin yaklaşmasıyla satışlarımız hızlandı. Talepler arttı. Fiyatlar 200 ile 300 lira arasında değişiyor. Türkoğlu sınırları içerisinde yol kenarlarında yaklaşık 40 bin adet organik hindi görebilirsiniz. ilçemiz organik hindinin merkezidir. İsteyene canlı olarak, isteyene de temiz, hijyenik ortamlarda kuru yolum temizlik yaparak da satış yapıyoruz. Hijyen kurallarına uyarak temiz ortamlarda içini temizleyip veriyoruz. İlçemizin doğal güzelliklerinde, hindileri besleyerek Türkiye ekonomisine ve kendi ekonomimize katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Hindi yetiştiricilerinden 65 yaşındaki İbrahim İnce ise hindilerin bakımını özenerek yaptıklarını ve organik hindilerin etinin enerji deposu olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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