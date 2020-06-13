Kahramanmaraş'ta gezilecek yerler nereler? Kahramanmaraş'ın nesi meşhur? Maraş dondurmasının memleketi Kahramanmaraş'ta neler yapılır? Kahramanmaraşlı ünlüler kimler? Kahramanmaraş gezi rehberi

Maraş dondurmasının vatanı, Akdeniz Bölgesi'nin parçası Kahramanmaraş kadim mirasıyla sizlere eşsiz bir tur sunacak. Adındaki kahraman ünvanını Kurtuluş Savaşında halkın üstün azmi sebebiyle almıştır.

Paleotik çağa kadar dayanan geçmişinden günümüze kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Sırasıyla bölgede şu medeniyetler var olmuştur; Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanlılar, Araplar, Selçuklular, Memlükler, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar. Tüm bu medeniyetlerden izler taşıyan Kahramanmaraş, gezilecek şehirler listenizde mutlaka olmalı.

KAHRAMANMARAŞ'TA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Geleneksel Maraş Konakları

Halkın yaptığı evlerin tarzı çok dikkat çekmektedir. Enikli veya kuzulu olarak adlandırılan kapılar, iç içe geçmiş bir yapıya sahiptir. Bu kapıların ardında geniş avlular vardır. Avlularda ihtiyaçlar için kullanılan süslemeli çeşmeler bulunur.

Taş Köprü

Şehir merkezine 11 km uzaklıkta yer alan köprü, Ceyhan Nehri üzerine inşa edilmiştir. Bilinen kayıtlara göre Dulkadiroğulları döneminin son zamanlarında yapılmıştır. Yığma moloz taşlar ile yapılan köprü dönem içerisinde restorasyonlara uğramıştır. Günümüze ulaşabilmiş sayılı köprülerdendir. 6 adet kemer gözü olan köprünün, asimetrik bir yapısı vardır. 18 metre yüksekliğinde ve 158 metre uzunluğundadır.

Taş Han

Ticaret yolları üzerinde bulunan şehirde konaklamak için yapılan bir tarihi yapıdır. Dulkadiroğullarından kalma bir eser olduğu tahmin ediliyor. 16. yüzyıldan beri var olduğu düşünülen yapı, günümüzde hala kullanılıyor.

Tarihi Ticaret Alanı/ Kahramanmaraş Çarşısı

Suk-i Maraş Çarşısı yani Belediye Çarşısı veya Bakırcılar Çarşısı gibi pek çok farklı el işçiliğine örnek dükkan göreceksiniz. Saraçhane, Semerciler Çarşısı ve Kapalı Çarşı da burada yer alıyor. Ziyaretçiler genellikle bakır, altın, gümüş, ahşap, keçe, deri gibi malzemeler alıyor.

Kahramanmaraş Kalesi

Ulaşımı kolay olan yapı, bölgeye hakim bir tepede konumlandırılmıştır. Milattan önce dokuzuncu yüzyıla kadar geçmişi olan kale, Hitit dönemi eserleri arasında gösteriliyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ne de konu olmuştur. Ayrıca, kale kapısında yer alan aslan heykeli günümüzde Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Elbistan Ulu Camii

Taşıdığı özellikle başka eşi olmayan caminin 1240 yılında Selçuklular tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Dört yönlü merkezi bir planı olan yapıya benzer başka örnek yoktur. 1500'lü yıllarda Osmanlı döneminde restore edilmiştir, ayrıca Osmanlı motifleri de eklenmiştir.

Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi

Asırlardır bölgede bulunan tüm medeniyetlere ait eserleri tek bir noktada görebileceğiniz müze, bir ilkinde kapısını açar. Türkiye üzerinde ilk müzeciliğin Selçuklular döneminde yapıldığı görülmüştür ve bu şanslı bölge Kahramanmaraş'tadır.

1947 yılından itibaren Taş Medrese'de hizmet veren müze, 1961 yılında Maraş Kalesi'nde hizmet vermeyedevam etmiştir. 1975 yılından itibarende günümüzdeki yerini almıştır.

Eshab-ı Kehf Külliyesi

Afşin ilçesinde yer alan külliyenin farklı hikayelere sahip bir geçmişi vardır. Ashab-ı kehf müslüman olması sebebiyle birçok zorlukla karşılaşmıştır. Uğradığı çilelerden kaçıp bir mağaraya saklanan 7 kişi, 309 yıl boyunca bu mağaraya saklanmıştır. Külliye bu mağaranın yakınına inşa edilmiştir. Bu yüzden adı Yedi Uyurlar olarak da geçer.

Şehirde gezebileceğiniz diğer doğal ve tarihi güzellikler;

Başkonuş Yaylası

Abdulhamid Han Cami

Başkonuş Yaylası

Tarihi Ceyhan Köprüsü

Hurman Kalesi

Meryemçil Kalesi

Döngel Mağaraları

Germanicia Antik Kenti

Günümüzde hala turizme açık olmayan antik kentin incelemeleri sürüyor. Yaklaşık 3 mahalle büyüklüğünde olan antik kent üzerinde gecekondulaşma sebebiyle incelemeler zor sürüyor. Milattan sonra 300-400 yıllarına ait, Roma İmparatorluğundan kalma kalıntılar olduğu tahmin ediliyor.

Çıkarılan mozaiklere göre antik kentte bölgenin zenginlerinin ve generallerin yaşadığı düşünülüyor. Çıkarılan mozaikler henüz sergilenmiyor fakat fotoğrafları Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'nde yer buluyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN NESİ MEŞHUR?

Maraş Dondurması

Maraş Köfte

Maraş Tarhana

Maraş Tava

Eli Böğründe

Un Sucuğu

Maraş Paçası

Sömelek Köfte

Kallili Köfte

Acem Pilavı

KAHRAMANMARAŞLI ÜNLÜLER KİMLER?

Necip Fazıl Kısakürek

Nuri Pakdil

Rasim Özdenören

Vehbi Vakkasoğlu

Abdullah Çiftçi

Mahir İpek

Ferruh Bozbeyli

Kıraç

Sadık Usta

Burhan Akbudak

Turabi

Soner Sarıkabadayı

Sena Şener

Kerimhan Duman