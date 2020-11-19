Kahramanmaraş'ta ayva günü etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Andırın Meslek Yüksek Okulunda Ayva Günü Etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Andırın Meslek Yüksek Okulunda Ayva Günü Etkinliği düzenlendi.

Okulun Andırın ilçesindeki uygulama bahçesinde düzenlenen etkinliğe, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Andırın Kaymakamı İbrahim Güneş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Andırın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu, Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Adsay, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sarıbıyıkoğlu ile öğretim üyeleri ve çiftçiler katıldı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Can, programın açılışında yaptığı konuşmada, KSÜ'nün ilçedeki bütün faaliyetlerle yakından ilgilendiğini söyledi.

Son yıllarda Andırın'ın artık Türkiye'de konuşulan ilçeler arasında girdiğini ifade eden Can, "Dünyada bir güzellik, bir nimet varsa bu niye Türkiye'de olmasın, niye Kahramanmaraş'ta olmasın, niye Andırın'da olmasın. Biz üniversite yönetimi ve hocaları olarak her zaman ilçelerimizin emrindeyiz. Biz bu memlekete hizmet için varız. İnşallah çok güzel işler yapacağız." dedi.

Kaymakam Güneş de Türkiye'nin tarımda önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Tarımın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, kalitesinin arttırılması ve nitelik kazandırılmasının üniversite ve devletin temel hedef ve amaçları olduğunu dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tarımsal üretimin istihdam açısından büyük bir önem taşıdığı malumumuzdur. TÜİK verilerine baktığımızda en fazla istihdamın sağlandığı sektörlerden bir tanesi de tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü sektördür. Üniversitelerimizin yerelde ürünlerin geliştirilmesi açısından vermiş olduğu desteği bilmemiz gerekiyor. Bu konuda da hem üniversitemize, hem de yüksek okulumuza ve çiftçilerimize her türlü desteği ve katkıyı vermek durumundayız."

Andırın Belediye Başkanı Doğan da KSÜ'nan kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için çeşitli faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Dayısoylu da uygulama bahçesindeki ayvaların yetişmesinde öğrencilerin emekleri olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, Meslek Yüksekokulunda 5 yıl önce kurulan ayva bahçelerini gezdi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muammer Coşkun