Kahramanmaraş Nurhak'ta mahsur kalan yaylacılar Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş Nurhak'ta mahsur kalan yaylacılar Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yoğun kar yağışı nedenyile mahsur kalan 30 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

25.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:24

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yoğun kar yağışı nedenyile mahsur kalan 30 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçedeki 2 bin 400 rakımlı Aligöl Yaylası'da koyunlarını otlatan yaylacılar, sabah saatlerinde başlayan kuvvetli kar yağışı nedeniyle sürüleriyle mahsur kaldı.

Yaylacılardan birinin cep telefonunun çektiği bir bölgeden yardım istemesi üzerine harekete geçen AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaylacılara ulaşmak için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı bölgede kurtarma ekiplerinin yaylacılara ulaşabilmesi için iş makineleri de devreye alındı.

Açılan yoldan ilerleyen kurtarma ekipleri, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan yaylacılara ulaştı. Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi, kurtarılarak ilçe merkezine getirildi ve Nurhak Öğretmenevine yerleştirildi.

İlçe Kaymakamı Cihat Koç tarafından karşılanan yaylacılara yapılan sağlık kontrolünün ardından sıcak yemek ikramında bulunuldu.

Kurtarılanlarla yakından ilgilenen Koç, çocuklara çikolata verdi.

Koç, yaptığı açıklamada, yaylacıların hayvanlarını otlatmak için Gaziantep ili ve Pazarcık ilçesinden Aligöl Yaylası'na geldiğini söyledi.

İhbar üzerine ekiplerin hızlı bir şekilde harekete geçtiğini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Devlerimizin bütün gücünü seferber ederek vatandaşlarımızı kurtardık. Vatandaşlarımıza öğretmenevimizi açarak burada ağırlıyoruz. Öncelikle sağlık taramasından geçirdik. Allah'a şükür hepsinin sağlığı iyi. Vatandaşlarımız askerimiz ve AFAD ekiplerimizce kurtarıldı. Kurtardığımız vatandaşlarımız birçok küçükbaş hayvanın telef olduğunu kalanının yayladaki mağaralara alındığını ifade etti. Konuyla ilgili çalışmamız devam ediyor."

Kurtarılanlardan Hülya Uçar da yoğun kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirtti

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğunu kaydeden Uçar, "Bir metreye yakın kar yağdı. Allah razı olsun jandarma ekiplerimiz gelerek bizi kurtardı." dedi.

Kahramanmaraş Nurhak'ta mahsur kalan yaylacılar Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı
Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Kadıköy'de 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Naci Bostancı Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hazal Kaya Hande Ataizi Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Şenol Güneş Fatih Terim Bülent Uygun Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Bayram Ankara Ramazan Antalya
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş Nurhak'ta mahsur kalan yaylacılar Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 00:24:55. #1.15#
title