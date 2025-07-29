KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU: 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı?

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU: 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı?
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Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Kahramanmaraş'ta da hissedilmeye devam ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş'a yağmur yağacak mı? İşte, Kahramanmaraş için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Kahramanmaraş'ta da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta sağanak yağışlı olacak. Peki, 30 Temmuz Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? Kahramanmaraş hava durumu nasıl? Kahramanmaraş'ta yağmur var mı? İşte, detaylar…

KAHRAMANMARAŞ'TA YARINKİ HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kahramanmaraş'ta yarın sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Güneşin tüm gün boyunca kendini göstereceği şehirde, termometreler öğle saatlerinde 38 dereceye kadar çıkacak.

Günün en yüksek sıcaklığının öğleden sonra 13.00 ile 16.00 saatleri arasında ölçülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise hava nispeten serinleyecek ve sıcaklık 24 dereceye kadar düşecek.

KAHRAMANMARAŞ HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU: 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı?Kahramanmaraş'ta hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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