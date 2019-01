Kahramanların Sosyal Medyası Novel Heroes Yayında

Ansiklopedi ve sosyal medyayı birleştiren Novel Heroes, dünya ve insana ait bilgileri kayıt altına alacak. Herkesin üye olabileceği 'novelheroes'un hedefi 300 milyon üye ve dünyanın her yerinden binlerce kişiye istihdam olanağı olacak. Türkiye'de dokuz yıldır yayınını sürdüren Roman Kahramanları Dergisi, yeni bir projeye imza attı. 'Novel Heroes' isimli uluslararası sosyal medya projesi, Tükçe dahil 10 dilde hizmet verecek. Novel Heroes, kültürlerarası iletişime kapı açarak interaktif uluslararası bir ansiklopedi oluşturma iddiası taşıyor. Sitenin odak noktasını, sosyal medyanın daha verimli ve bilgi odaklı kullanılabilmesi işlevi oluşturuyor. Kullanıcılar; ilk olarak roman, müzik, sinema, resim gibi birçok kategoride içerik üretebilecek. Daha sonra spor, markalar, sivil toplum kuruluşları, uzay bilim ve turizm gibi kategoriler eklenecek. Konuyla ilgili bilgi veren platformun kurucusu Ömer Asan, "Dünyada 4,5 milyar internet kullanıcısı var. Kullanıcıların 2,5 milyarı sosyal medya üyesi ve herkesin artık yazar statüsü var. Sosyal medya bireysel ve toplumsal etkisiyle hayatımızın neredeyse her anını yönetiyor" ifadelerini kullandı. Asan, iki türlü medyanın var olduğunu belirterek şöyle açıkladı:

"İki tür medya var. Geleneksel medyaya 'çevrimdışı', sosyal medyaya 'çevrimiçi' diyoruz. Sosyal medya forumlar da dahil olmak üzere yaklaşık 20 yıldır hayatımızın vazgeçilmezi oldu. ve artık hepimiz çevrimiçiyiz. Bununla birlikte nitelikli ve güvenilir bilgi arayışı ortaya çıktı. Çünkü her gün milyonlarca insan bilgi üretip paylaşıyor. O nedenle bilginin niteliği ve güvenilirliğine acil ihtiyaç var. Novel Heroes, bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Bu ihtiyacı karşılarken kültürler arası iletişim öne çıkacak ve belki de özlenen uluslararası bir barış diline kavuşmuş olacağız."

"6 AY SONRA 10 DİLDE YAYINA GEÇİLECEK" Altı ay sonra 10 dilde yayına geçeceklerini kaydeden Asan, "Amacımız yeni bir sosyal medyanın yanı sıra nitelikli bilgilerin paylaşıldığı, 'kahramanlar' odaklı, çevrimiçi yani interaktif bir Ansiklopedi oluşturmak. Şimdilik 12 kategoriyle bir başlangıç yapıyoruz ve Türkiye'de Türkçe yola çıkıyoruz. Bir yıl içerisinde spor, markalar, sivil toplum kuruluşları, uzay bilim ve turizm gibi kategoriler eklenecek. 6 ay sonra 10 dilde yayına geçip, 40 dile geçmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

BİNLERCE KİŞİYE EVİNDEN İSTİHDAM Asan, "Projemiz ilerledikçe dünyanın her yerinden binlerce kişiyi evinden istihdam etmeyi düşünüyoruz. Her insanın, canlının ve cansız olduğunu düşündüğümüz varlıkların bir hikayesi var. Ansiklopedimiz bunları kapsayacak. Novel Heroes, hepimizin hikayelerini paylaştığı ve gündemi nitelikli içerikle yakalayabilen bir sosyal medya olacak. Çünkü hepimiz birer roman kahramanıyız" diye konuştu.

"PROJENİN TEMELİ KAHRAMANLAR ÜZERİNE KURULU" Proje Yöneticisi Neslihan Solmaz ise, bir yıldır çalışmaları sürdürdüklerinden bahsederek, "Bir yıldır Novel Heroes üzerine çalışıyoruz. Dünyadaki bütün sosyal medya mecralarını inceledik. Projemizin temeli kahramanlar üzerine kurulu. 12 kategorideki kahramanların ansiklopedik verilerine ulaşmayı amaçlıyoruz. Uluslararası bir proje oluşturmak istediğimiz için hedef kitlemizi iyi belirlememiz gerekiyordu. Nüfus, eğitim ve sosyal medya kullanımı üzerine araştırmalar yaptık ve bu sayede çok değerli istatistiki verilere ulaştık. Aslında bu veriler Novel Heroes'in gelişimini yönlendirdi diyebilirim" dedi.

"Sosyal medya kullanıcılarının önemli bir talebi oluyor platformlardan, o da güvenilir bilgi edinmek. Ne yazık ki bu talebi karşılayacak mecralar gün geçtikçe azalıyor ya da kayboluyor" diyen Solmaz, "Biz de müzik, tiyatro, sinema, roman, şiir, resim ve daha birçok alanda konu her ne olursa olsun kahramanları konuşabileceğimizi biliyorduk. Buradaki 'kahraman' size çok büyük işler başaran kişileri anımsatmasın. Kahramandan kastımız öğrenci, öğretmen, ev emekçisi bir kadın, sahnede bir oyuncu, güvenlik görevlisi yani hepimiziz. Aslında hepimizi bu projeye bağlayan temel etmen buydu. ve bunu hem bilgi odaklı hem de eğlenceli ve iletişim ayağı yüksek bir platformda toplama ihtiyacı duyduk" ifadelerini kullandı.

"KENDİ KAHRAMANLARINI OLUŞTURABİLİRLER"

Projenin yazılım altyapısını sağlayan Nar Bilişim Teknoloji Direktörü Ergün Tütmez de "Novel Heroes ve Nar Bilişim ofislerinde her iki firmanın kendi alanındaki tecrübesinin bir araya gelmesi ile bu proje geliştirildi. 25 kişilik kendi alanında uzman kişiler tarafından bu proje tasarlanıyor ve geliştiriliyor" dedi. Tütmez, "Novel Heroes kullanıcılarına güvenli giriş/şifre sistemi yazılımı ile KVKK kurallarına uygun şekilde kullanıcılarını kabul ediyor. Kullanıcılar; NH Ansiklopedi bölümünden yazarları takip ederek doğru bilgilere ulaşılabilir, duvar alanından sosyal paylaşımlarını yapabilir, kendi kahramanlarını oluşturabilir, serbest kürsü bölümünden gündemdeki konulara katılabilir, grup kurabilir, diğer kullanıcıları takip edebilir ve onlarla mesajlaşabilirler. Ayrıca bütün bunları dünyada en çok kullanılan 10 farklı dilde yapabilirler." diyerek kullanıcıların modüllere katılımlarını yorum olarak, fotoğraf olarak sağlayabileceklerini, 6 ay sonra da video olarak paylaşım yapılabileceğini dile getirdi.

NOVELHEROES.COM HAKKINDA

Novel Heroes, farklı kategorilerde üretilen eserlerin kahramanlarını ele alıyor. Site; NH Ansiklopedi, Duvar, Benim Kahramanım ve Serbest Kürsü bölümlerinden oluşuyor. Sitede; Roman, Öykü, Sinema, Tiyatro, TV Dizisi, Çizgi Film/Animasyon, Müzik, Fotoğraf, Karikatür, Oyun, Şiir, Resim/Heykel'den oluşan 12 kategori bulunuyor. Yazarlar ve üyeler, ilgi alanlarına göre bu kategorilerden seçim yaparak istedikleri eserin kahramanına dair özgün denemelerini paylaşabiliyor, yorum yapabiliyor veya kendi kahramanlarını tanıtabiliyor. Sitenin akışı paylaşımın zamanına göre ilerliyor. Yazarların içerikleri NH Ansiklopedi bölümünde toplanıyor. Yazarlar, kategorilerdeki kahramanlarının her biri için tek bir paylaşım yapabiliyor. Üyeler, kahramanlara yorum yapabiliyor, içerikleri kendi duvarında veya diğer sosyal mecralarda paylaşabiliyor. Bu alanda yapılacak paylaşımlar; araştırmacı, bilim insanı, eğitimci, öğrenci, işçi, esnaf, hukukçu, oyuncu fark etmeksizin her kesim için bilgi kaynağı sunuyor. Benim Kahramanım bölümünde tüm üyeler istedikleri kahramanla ilgili paylaşım yapabiliyor. Kategorilerde var olan kahramanların yanı sıra hiç bilinmeyen, üyenin kendi kahramanını da anlatabilme imkanı sunuluyor. Böylece üyeler kendi sözlüklerini oluşturabiliyor. Üyeler, NH Yazarı olmak istediklerinde editörlerin onayından geçerek ansiklopedi için içerik oluşturabiliyorlar. Novel Heroes, takip-takipçi sistemiyle işliyor. Sitede; mesajlaşma, grup kurma, hashtag, etiketleme fonksiyonları bulunuyor. Üyeler istedikleri kişiyi takip edebiliyor. Duvar bölümünde de üyenin takip ettiği kişilerin paylaşımları görünüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA