Kahramanın raporu, 10 yıl sonra adalet getirdi

İZMİR (DHA) - İZMİR Adliyesi'ne yapılan saldırıda teröristlerle kahramanca çatışıp şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, hayattayken, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yazdığı bilirkişi raporuyla yaklaşık 10 yıldır sonuçlanmayan trafik kazası davası çözüldü. Kararı değerlendiren avukat Fikret Atbaş, "Dosyamızın onun gibi dürüst ve güvenilir birine gitmiş olması bizim için şanstı. İlk kaza tespit tutanağına göre haksızdık" dedi.

Kaza, 21 Ekim 2012'de Ozan Abay Caddesi'nde meydana geldi. Ferit Puaçacı (38) yönetimindeki 35 T 5586 plakalı taksi ile karşı yönden gelen Gökhan Özkaya (29) yönetimindeki 35 AY 2768 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Özkaya'nın aracı ters yöne savruldu. Taksi de Özkaya'nın aracının üzerine düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri hastaneye kaldırdı.

Mahkemenin beraat kararı verdiği Gökhan Özkaya (28) ise, "Kazadan önce ticaretle uğraşıyordum. Ancak 1 yıla yakın yatarak tedavi gördüm. Vücudumun çeşitli yerlerinde kalıcı hasarlar meydana geldi. Ancak avukatımız ile beraber haklılığımızı hep savunduk ve şükürler olsun ki haklı çıktık. Davamızdan hiç vazgeçmedik" dedi.