Kağızman'da vatandaşlara randevusuz da aşı imkanı sunuluyor
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Kağızman'da vatandaşlara randevusuz da aşı imkanı sunuluyor

Kağızman'da vatandaşlara randevusuz da aşı imkanı sunuluyor
Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel

Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan çadıra gelen vatandaşlar, randevu alamadan da aşı olabiliyor.

Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan çadıra gelen vatandaşlar, randevu alamadan da aşı olabiliyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ekrem Efe, çadırda en az bir doktor ve 3 hemşire ile tam donanımlı bir şekilde aşı yapıldığını belirterek, "Günde en az 250 ve 300 kişiye aşı uygulaması yaptık. Kağızman'da bugüne kadar 20 bin doz, birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı yapıldı. Bu salgından kurtulmanın tek yolu aşıdır. Bayramdan önce alışverişe çıkacak vatandaşları muhakkak aşı olmaya bekliyoruz." dedi.

Çadırda aşı olan vatandaşlardan Mehmet Kurt ise hizmetten dolayı memnun olduklarını anlatarak, "'Herkes aşı oluyor da biz neden olmuyoruz' dedik. Vatandaşa karşı bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle geldik ve aşımızı olduk, herkesin aşı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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