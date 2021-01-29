Kağızman'da milli eğitim personeli ve veliler kan bağışında bulundu

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve veliler, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ???????ile Türk Kızılay tarafından hastaların kan ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya destek olan okul müdürleri, öğretmenler ve veliler de bu çerçevede kan bağışına bulundu.

Kağızman Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, gazetecilere, herkesin kan bağışında duyarlılık gösterdiğini ifade ederek, "Okul müdürleri, idareciler, öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimizle Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenledik. İyi bir katılım var, ilçede kan bağışında tarihi bir rekor kırmayı düşünüyoruz. Her zaman devletimizin yanındayız. Bizler üzerimize düşen görevi yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik