Kağıthane'de yol tartışmasında dehşet anları; 2 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobilin camına taş attı

Olay saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi İmhrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Psikolog Uğur Balkoca eşi Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızlarını alarak 34 BBP 731 plakalı otomobilleriyle Kağıthane Belediyesi Has Bahçe Mesire alanına gitmek için yola çıktı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen Olcay Kurt'un kullandığı 34 EGY 018 plakalı otomobil tarafından taciz edildi.