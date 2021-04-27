Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanıklar hakim karşısına çıktı
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Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanıklar hakim karşısına çıktı

İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - Haberler | Güncel

Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanıklar hakim karşısına çıktı Kağıthane'de çırakları E.Y.'yi darp edip görüntüsünü çeken 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanıklar hakim karşısına çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de çırakları E.Y.'yi darp edip görüntüsünü çeken 2 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada mağdur çocuk E.Y. pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma sanıkların savunma yapması için ertelendi.

Kağıthane'de 13 Kasım 2020 tarihinde 15 yaşındaki E.Y., çırak olarak çalıştığı iş yerinde kaplama ustası Yücel Bayır tarafından tokatlanmıştı. E.Y. isimli çocuğun tokatlanmasına ilişkin anlar iş yeri sahibi Samet Karadağ tarafından kaydedilmişti. Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar ile mağdur çocuk hazır bulundu. Duruşmada avukatlarının mazeret sunması nedeniyle sanıklar savunma yapmadı.

"Yücel dövdü, Samet kameraya çekip güldü"

Pedagog eşliğinde ifade veren mağdur çocuk E.Y. sanık Samet Karadağ'ın yanında çırak olarak çalıştığını söyleyerek, "Ara sıra sanık Yücel Bayır sebepler bulup beni dövüyordu. Olay tarihinde çalışırken sanık Yücel beni çağırmış. İş yerindeki gürültü nedeniyle duymadım. Gelip beni eliyle dövdü. Yere yatırıp tekme ve yumrukla vurdu. O sırada sanık Samet elindeki cep telefonu ile kameraya çekti bir yandan da güldü. Daha sonra sanık Yücel çekilen videoyu bana atmış. Amcam videoyu telefonumdan görünce gidip şikayetçi olduk, ben şikayetçiyim" dedi.

Mağdur çocuğun beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma sanıkların avukatları eşliğinde savunma yapması için ertelendi. Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan mağdur çocuğun babası Ayhan Yağcı, "Sanıkların ceza almasını istiyorum. Olaydan sonra oğlum sayıklıyor, ağlıyor. 'Baba beni kurtar diyor'. Olayın peşini bırakmayacağım" dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yücel Bayır'ın "canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" ve "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, silahla kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edilmişti. Diğer sanık Samet Karadağ'ın ise "canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi istenmişti.

Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanıklar hakim karşısına çıktı
Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanıklar hakim karşısına çıktı
Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanıklar hakim karşısına çıktı
Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanıklar hakim karşısına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL

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