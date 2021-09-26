Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşları doğayla buluşturan dev hizmet - Haberler
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Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşları doğayla buluşturan dev hizmet

İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı - Haberler | Genel

- Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşları doğayla buluşturan dev hizmet Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı Sarıyer'de Kağıthane Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek İstanbullu vatandaşları doğayla bir araya getiren ve çeşitli organizasyonlara ev...

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - - Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşları doğayla buluşturan dev hizmet

Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de Kağıthane Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek İstanbullu vatandaşları doğayla bir araya getiren ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Yemyeşil görüntüsü ve İstanbul'un içerisinde doğayla vatandaşları buluşturan Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı yeniden düzenlenerek hizmete açıldı. Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'un en büyük ve doğal mesire alanlarından biri kabul edilen Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı, sadece mesire alanı olarak değil düğün, nişan ve toplantı gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilecek hale getirildi. Tesisin açılış törenine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Başkan Öztekin ve protokol kurdele keserek resmi açılışı gerçekleştirdi.

"600 kişilik organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek"

Sarıyer Bahçeköy yolu üzerinde Fatih Ormanı içinde bulunan 112 hektarlık tabiat parkı, zengin flora ve fauna varlığıyla dikkat çekerken, yeni koşu ve yürüyüş yolları, park, piknik ve dinlenme donatıları eklendi. Ayrıca, tabiat parkını özellikle çocukların gün boyu eğlenerek vakit geçirebileceği şekilde yeniden tasarlandı. Tabiat parkının içerisinde yer alan tesiste baştan sona yenilenerek yaz aylarında sezonluk olarak düğün, nişan, toplantı gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacak hale getirildi. Tesisin misafir ağırlama kapasitesi açık havada yemekli olacak şekilde 600 kişiye çıkarıldı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar neticesinde tesise; mutfak, soğuk hava deposu, gelin odası, dekoratif aydınlatmalar ve güvenlik kameraları eklendi. Zemin ve otopark düzenlemesi, bakım onarım ve peyzaj çalışmalarıyla bambaşka bir görünüm kazanan tesisin tüm elektrik, su ve internet altyapısı da komple yenilendi.

"Bu mekanın ileriki zamanlarda insanların anı ve hatıralarında çok güzel yerler tutacağına inanıyorum"

Tüm vatandaşları Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı'na beklediklerini dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, " Öncelikle tabiat parkımız İstanbul'umuza, Kağıthane'mize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı'nda gençlerimizin çok özel anlarını paylaşabilecekleri, çok güzel mekan açılışını gerçekleştirdik burada. Hem düğünlerini hem etkinliklerini yapabilecekleri bir mekan. Orman içerisinde çam, dişbudak ve çınar ağaçları gibi ağaçlarla bu özel mekanda tüm gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu mekanın da ileriki zamanlarda insanların anı ve hatıralarında çok güzel yerler tutacağına inanıyorum. Belediyelerimizin işletmeler müdürlüğü üzerinden direk bize ulaşabilirler. Oradaki arkadaşlarımızdan gerekli teknik bilgiyi alabilirler. Burayı yerinde inceleyip, gezebilirler. Sonrasında işletmeler müdürlüğünde irtibatta olmalarında fayda var " diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşları doğayla buluşturan dev hizmet

Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşları doğayla buluşturan dev hizmet

Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşları doğayla buluşturan dev hizmet

Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşları doğayla buluşturan dev hizmet
İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşları doğayla buluşturan dev hizmet - Haberler
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