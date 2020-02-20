: Kağıt tasarrufuyla iş yükü azaldı bakılan hasta sayısı yüzde 70 arttı

20.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:59

"Dijital hastane" derecelendirme kriterlerine göre en üst seviye olan 7. seviye belgeyi alan Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, kağıt kullanımını minimuma indirince azalan iş yükü sayesinde günlük bakılan hasta sayısını yüzde 70 artırdı.

Serdivan ilçesinde hizmet veren hastane, dünya çapında bilgi teknolojilerinin sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde kullanılmasını derecelendiren Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri (HIMSS) ekiplerinin denetlemesinin ardından O-EMRAM (Ayakta Tedavi Edilen Hastaların Elektronik Tıbbi Kayıt Adaptasyonu) kriterlerini sağlayarak en üst seviyeye ulaştı.

Hasta kabul ve tedavi süreçlerinde kağıt kullanımını en aza indirgeyen hastane yönetimi, yazma ve evrak işlemlerinden elde ettiği zamanı hastalara ayırarak daha fazla kişiye ulaştı.

"Dijital hastane" unvanını kazanmadan önce aynı kadroyla günlük yaklaşık 1000 hastayı muayene eden hastane, zaman tasarrufu sayesinde bu sayıyı yüzde 70 arttırarak 1700'e çıkardı.

"Bizim bir sürü ölü zamanlarımız varmış"

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin HIMMS 6. seviye geçen sene ulaştığını, yapılan çalışmalarla bu sene de 7. seviyeyi almaya hak kazandıklarını belirtti.

Amaçlarının kağıtları ve insanların zamanını alan yazma işlemlerini kaldırmak olduğunu anlatan Öğütlü, şöyle konuştu:

"Sadece bilgisayarları kullanmak yeterli değil. Bunu hastanın yararına kullanmak önemliydi. Bu amaçla vaka çalışmaları yaptık ve tüm bu kağıt sistemini kaldırdık. Kağıda yazma süresini hastaya tedavi, konuşma ve zaman geçirme şeklinde kullanmaya başladık. Bu zamanı orada kullandığımızda gördük ki aslında bizim bir sürü ölü zamanlarımız varmış. Küçüğünden en büyüğüne engellisine kadar birçok hastaya zaman ayırabiliyormuşuz."

Dijital dönüşümün ardından hasta ve çalışan memnuniyetlerinin arttığına işaret eden Öğütlü, evrak ve yazma işlemlerinin fiziki olarak çalışanları zorladığını söyledi.

Çalışanlar ne kadar memnun olursa hastaların da o kadar memnun olduğunu dile getiren Öğütlü, dijitalleşmeyle verilerin analizinin yapılmasının da kolaylaştığını aktardı.

Hastalara muayenelerinin ardından tedavi süreçleriyle ilgili bilgilendirme mesajları atıldığını ifade eden Öğütlü, bu şekilde tedavilerin eksik kalmasının önlendiğini ve hastaya uygulanacak en iyi tedavinin ne olması gerektiğini analiz ettiklerini kaydetti.

"Baktığımız hasta sayısı 1700'lere çıktı"

Öğütlü, kayıtların "e-nabız" uygulamasına entegre olduğunu ve bilgilere dünyanın her yerinde kolaylıkla ulaşılabileceğini belirterek, "Geçen sene günlük 1000 seviyesinde baktığımız hasta sayısı 1700'lere çıktı. Hastalara daha az zaman ayırarak değil, ölü boşlukları ekarte ederek kendimize tekrar bir zaman oluşturduk ve bu oluşan zamanı hastalara ayırdık. Bu da hasta memnuniyetini arttırdı." dedi.

Memnuniyet artıkça gelen hasta sayısında da yükselmenin olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Öğütlü, komşu illerden de hastaların geldiğini aktardı.

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Metin Çoban da aktif 70 hekim ve 220 personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Hastanede nöbetçi ve acil polikliniklerinin olduğunu 7/24 anlayışıyla çalıştıklarını anlatan Çoban, engelli vatandaşların randevu almadan muayene olabileceğine işaret etti.

Çoban, sürekli kendilerini yenileme hedefi taşıyan bir kurum olduklarını kaydetti.

"Dijital hastane" unvanıyla hastaları girişten itibaren kolaylıkların karşıladığını dile getiren Çoban, kağıt israfını sıfıra indirme amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Çoban, 60'ın üzerinde hekimin 14 yaş üzeri hastalara baktığına, sadece 0-14 yaş grubuna bakan 7 hekimin görev yaptığına dikkati çekti. Ayrıca evde sağlık hizmetleri birimi aracılığıyla tüm tedavilerin seyyar mobil aracıyla da hastalara ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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