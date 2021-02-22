Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Restoran ve kafeler Mart ayında mı açılıyor?

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları neler? Kafeler Mart ayında mı açılacak? Restoranlar Mart ayında mı açılacak? Son durum nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Tüm Restoranlar ve Turizmler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, kısıtlamalar çerçevesinde müşteri alımına kapalı olan restoran, kafe ve lokantalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sonrası, "Mart ayında restoranların açılacağını düşünüyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde kısıtlama getirilen restoran, kafe ve lokantaların ne zaman açılacağı konusu merak konusu oldu. Geçen hafta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi. Önceki gün ise sektör hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren Tüm Restoranlar ve Turizmler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞKANIMIZA SEKTÖRLE İLGİLİ BİLGİ VERDİM"

Sabah'a konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sektör hakkında bilgi verdiğini ifade eden Ramazan Bingöl, "Başkanımıza bizim derneğin yapmış olduğunu çalışmaları anlatarak sektör ile ilgili bilgi verdim. Desteklerle ilgili konuştuk. En kısa zamanda detayları belirleyerek restoranları açmak istiyoruz. Ayrıca görüşmelerimiz devam ediyor. Vali Bey, Bakanlıklarla görüşüp, bir ortak paydada buluşup en kısa sürede restoranların açılmasını bekliyoruz" dedi.

"MART AYINDA RESTORANLARIN AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Restoranların açılışının şuanda değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Bingöl, "Mart ayında restoranların açılacağını düşünüyoruz" dedi.

Restoran ve lokantalarda uygulanacak tedbirlere de dikkat çeken Bingöl, "Biz Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile bir protokol imzaladık. Burada Güvenilir Restoran ve Lokanta belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip işletmeler daha ön daha öncelikli olabilir" dedi.

'RESTORAN VE LOKANTALAR EN DOĞRU NASIL AÇILIR' KONUSUNU GÖRÜŞECEĞİZ

Bingöl, "Sayın Başkanımız ile görüştükten sonra, Sağlık Bakanlığı, Valilik ve ilgili Bakanlıklarla da 'restoran ve lokantalar en doğru nasıl açılır' konusunu görüşeceğiz. Beklentimiz restoran ve lokantaların mart ayında açılacağı yönünde" dedi.

KADEMELİ NORMALLEŞME MART AYINDA BAŞLIYOR

Geçen hafta Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalarla ilgili önemli açıklamalarda bulumuş ve kademeli normalleşmenin Mart ayında başlayacağını açıklamıştı.

Salgın tedbirleriyle ilgili konuşan Erdoğan, Mart ayında aşılamada çok büyük mesafe kat edileceğini ifade ederek, "İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi.