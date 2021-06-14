Kafeler saat kaçta kapanıyor 14 Haziran 2021? Kafeler ve restoranlar kaça kadar açık? Kafe çalışma saatleri 2021

Salgın nedeniyle aylarca kapalı kalmak zorunda olan kafeler ve restoranlar 1 Haziran'dan beri müşteri kabul edebiliyor. Sokağa çıkma yasakları pek çok şey gibi restoranların çalışma saatlerini de etkiliyor. Kafeler ve restoranlar bugün açık mı? sorusu gündemde. Peki, Kafeler saat kaçta kapanıyor 14 Haziran 2021? Kafeler ve restoranlar kaça kadar açık? Kafe çalışma saatleri 2021

14 Haziran 2021 - Koronavirüs normalleşme kararları kapsamında faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırılan işletmelerden biri de kafeler ve restoranlardı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs normalleşme kararlarına göre restoranlar ve kafeler sokağa çıkma yasağı uygulanmayan günlerde müşteri kabul edebilecek. İşte kafe, restoran ve lokantaların çalışma saatleri...

KAFELER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?



Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla,

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.