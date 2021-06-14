Kafeler saat kaçta kapanıyor 14 Haziran 2021? Kafeler ve restoranlar kaça kadar açık? Kafe çalışma saatleri 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kafeler saat kaçta kapanıyor 14 Haziran 2021? Kafeler ve restoranlar kaça kadar açık? Kafe çalışma saatleri 2021

Kafeler saat kaçta kapanıyor 14 Haziran 2021? Kafeler ve restoranlar kaça kadar açık? Kafe çalışma saatleri 2021
Haberler.com - Haberler | Gündem

Salgın nedeniyle aylarca kapalı kalmak zorunda olan kafeler ve restoranlar 1 Haziran'dan beri müşteri kabul edebiliyor. Sokağa çıkma yasakları pek çok şey gibi restoranların çalışma saatlerini de etkiliyor. Kafeler ve restoranlar bugün açık mı? sorusu gündemde. Peki, Kafeler saat kaçta kapanıyor 14 Haziran 2021? Kafeler ve restoranlar kaça kadar açık? Kafe çalışma saatleri 2021

14 Haziran 2021 - Koronavirüs normalleşme kararları kapsamında faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırılan işletmelerden biri de kafeler ve restoranlardı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs normalleşme kararlarına göre restoranlar ve kafeler sokağa çıkma yasağı uygulanmayan günlerde müşteri kabul edebilecek. İşte kafe, restoran ve lokantaların çalışma saatleri...

KAFELER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla,

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Boris Johnson Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Enis Arıkan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kafeler saat kaçta kapanıyor 14 Haziran 2021? Kafeler ve restoranlar kaça kadar açık? Kafe çalışma saatleri 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:05:35. #1.14#

title