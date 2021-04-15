Kafeler kapandı mı? 15 Nisan Kafe ve restoranlar kapandı mı?

Ramazan ay gelmesi ile "kafeler kapandı mı? 15 Nisan yani bugün kafeler ve restoranlar kapandı mı?" Sorularının yanıtları merak ediliyor. Ramazan ayında kafeler ve restoranlar kapalı olacak mı sorusuna koronavirüs salgınında kontrollü normalleşme süreci kararlarının ardından açılan kafeler ve restoranların Ramazan ayı boyunca yeniden kapalı olacağı açıklanmıştı. Peki, Kafeler kapandı mı? 15 Nisan Kafe ve restoranlar kapandı mı?

Ramazan ayı yasakları ile ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor. 29 Mart tarihinde yaptığı açıklamada 'Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.' ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını duyurdu ve detayları açıkladı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş teravih namazlarının evde kılınacağını duyurdu.

KAFELER KAPANDI MI?

1 Mart tarihli kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda restoran kafe ve lokantaların %50 kapasite ile çalışmasına karar verilmişti. Ancak kararın hemen ardından yaşanan vaka artışı nedeniyle son yapılan kabine toplantısında Ramazan ayında kafelerin ve restoranların kapalı olmasına karar verildi.

16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00'dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.

Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini takvime göre Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü itibariyle başlıyor. Bu nedenle kafe restoran ve lokantalar koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Nisan tarihinden itibaren kapanacak. Ramazan ayı 12 Mayıs tarihinde son bulacak ancak kafelerin tekrar ne zaman açılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Vaka sayılarının seyrine göre Ramazan Bayramı da Kısıtlamalı olarak geçebilir ancak sonrasında kafe restoran ve lokantaların yeniden faaliyetine başlaması bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler ver verildi;

16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00'dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.

RAMAZAN AYI KISITLAMALARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, 'Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.' dedi.

29 Mart tarihinde yaptığı açıklamada "Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Ramazan ayında ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak. Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.