Kafe ve restolaranların açılış şartları nelerdir? Kafe ve restolaranlar ne zaman açılacak? Son Dakika: Kafe restoranlar açılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında normalleşme sürecinin mart ayında başlayacağı müjdesini verdi. Yeni dönemle birlikte kapılarını açmaya hazırlanan işletmelerse, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen 8 kuralı yerine getirmek şartıyla müşteri ağırlayabilecek. Peki, Kafe ve restolaranların açılış şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında normalleşme sürecinin mart ayında başlayacağı müjdesini verdi. Yeni dönemle birlikte kapılarını açmaya hazırlanan işletmelerse, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen 8 kuralı yerine getirmek şartıyla müşteri ağırlayabilecek. Peki, Kafe ve restolaranların açılış şartları nelerdir? Hangi şartlar altında cafe ve restoranları açabiliriz? Normalleşme kriterleri nelerdir? Normalleşme ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Kafe ve restolaranlar ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

KAFE VE RESTORANLARIN AÇILIŞ ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemlerle ilgili 8 kriter belirledi.

Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak. Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek. Kapasiteyi aşaması durumunda müşteri içeri alınmayacak. Yemekler, çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak. Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek. Her masada hijyen ürünleri olacak. Masalar her müşteriden sonra temizlenecek.

Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında normalleşme sürecinin mart ayında başlayacağı müjdesini verdi. Yeni dönemle birlikte kapılarını açmaya hazırlanan işletmelerse, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen 8 kuralı yerine getirmek şartıyla müşteri ağırlayabilecek.

Dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kısıtlamalarla ilgili önemli açıklamalar da yapan Cumhurbaşkanı, normalleşme sürecinin mart ayı ile birlikte başlayacağını duyurdu.

Esnafın merakla beklediği konuşmada, restoran, kafe vb. işletmelerin açılması için de sinyal verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadeleri sonrasında koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis ve gel-al hizmeti veren işletmeler için de bir yol haritası hazırlandı.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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