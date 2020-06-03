Kafa kafaya çarpışan araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu Kafa kafaya çarpışan araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu -Kırsal mahalle yolunda kafa kafaya çarpışan kamyonet ve cipteki sürücü ve yolcular, uçtukları çayda sağlıkçıların yardımını bekledi.

Kafa kafaya çarpışan araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu

-Kırsal mahalle yolunda kafa kafaya çarpışan kamyonet ve cipteki sürücü ve yolcular, uçtukları çayda sağlıkçıların yardımını bekledi.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 18.00 sıralarında Korubaşı mahallesinde meydana geldi.

İlçe Merkezinden Korubaşı mahallesine doğru seyir halinde olan Muzaffer Ağır yönetimindeki 06 EC 7414 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Davut yönetimindeki 07 AEC 898 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar çaya yuvarlanırken, sürücü Mehmet Davut (72), Fatma Davut ve Fatma Davut Gencer ile kamyonetin sürücüsü Muzaffer Ağır ve beraberindeki iki Afgan uyruklu işçi çaya savruldu.

Çevrede görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çaya savrulan yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayı görerek jandarma ve sağlık personeline haber veren Yüksel Salman, "Ben serada çalışırken bir ses duydum. Duymamla beraber hemen koştum. Kaza yerine geldiğim zaman kamyon ve binek arabanın aşağı uçtuğunu gördüm. Binek arabanın içerisindeki insanlar yaralılar vardı. Bağırıyorlardı. Koşarken hemen 112'yi aradım 112'de çabuk geldiler. Onun dışında baktığımız zaman tehlikeli bir durum var itfaiye gelene kadar sağlık ekipleri gelene kadar müdahalede bulunmadık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA