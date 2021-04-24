KAEÜ'de "Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp" konferansı düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı etkinlikleri kapsamında "Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp" konferansı düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı etkinlikleri kapsamında "Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KAEÜ'nün YouTube kanalından canlı yayınlanan konferansta konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ahiliğin insanı varoluş özellikleriyle tarif eden bir değerler bütünü olduğunu belirtti.

Ahiliğin referanslarının insanı içsel ve dışsal özellikleriyle ortaya koyan bir öğretinin adı olduğuna vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Bugün biz Ahiliği hep esnaflıkla anıyoruz, bunun nedeni insanın teorik düşüncesinin en genel halinin esnaflıkta hayat bulmasındandır. Ahilik insanın düşünsel hayata hazırlayarak, ahlak ve erdem kategorilerinde pişirerek, pratikleri kontrol ederek sosyal hayata hazırlama noktasında bir değerler bütünü oluşturmuştur. Bugün Ahiliğin değerlerine ekmek ve su gibi ihtiyaç duyuluyor. Ahiliği yaşamak bugün ihtiyaçtır, yaşatmak için elimizden geleni yapmak görevimizdir."

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise köklü bir kültürün sahibi olduklarını hatırlatarak, Ahi Evran-ı Veli'nin öğretisinin üretim-tüketim ilişkilerinin değerini geçmiş çağlarda gördüğünü, evrensel değerlere sahip bir öğreti olduğunu ifade etti.

KAÜE Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Sakarya Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof.Dr. Ayten Altıntaş, KAEÜ Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz Dadalı, KAEÜ Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai Köken, Ahilik ve Esnaf Kültürünü Araştırma Merkezi Turizm Derneği Üyesi Hasan Hüseyin Bahadır da konferansta konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner