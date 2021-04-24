KAEÜ'de "Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp" konferansı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAEÜ'de "Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp" konferansı düzenlendi

KAEÜ'de 'Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp' konferansı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı etkinlikleri kapsamında "Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp" konferansı düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı etkinlikleri kapsamında "Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KAEÜ'nün YouTube kanalından canlı yayınlanan konferansta konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ahiliğin insanı varoluş özellikleriyle tarif eden bir değerler bütünü olduğunu belirtti.

Ahiliğin referanslarının insanı içsel ve dışsal özellikleriyle ortaya koyan bir öğretinin adı olduğuna vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Bugün biz Ahiliği hep esnaflıkla anıyoruz, bunun nedeni insanın teorik düşüncesinin en genel halinin esnaflıkta hayat bulmasındandır. Ahilik insanın düşünsel hayata hazırlayarak, ahlak ve erdem kategorilerinde pişirerek, pratikleri kontrol ederek sosyal hayata hazırlama noktasında bir değerler bütünü oluşturmuştur. Bugün Ahiliğin değerlerine ekmek ve su gibi ihtiyaç duyuluyor. Ahiliği yaşamak bugün ihtiyaçtır, yaşatmak için elimizden geleni yapmak görevimizdir."

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise köklü bir kültürün sahibi olduklarını hatırlatarak, Ahi Evran-ı Veli'nin öğretisinin üretim-tüketim ilişkilerinin değerini geçmiş çağlarda gördüğünü, evrensel değerlere sahip bir öğreti olduğunu ifade etti.

KAÜE Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Sakarya Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof.Dr. Ayten Altıntaş, KAEÜ Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz Dadalı, KAEÜ Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai Köken, Ahilik ve Esnaf Kültürünü Araştırma Merkezi Turizm Derneği Üyesi Hasan Hüseyin Bahadır da konferansta konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber
'Koronavirüs geçirmek, istenilen düzeyde bağışıklık sağlamıyor'
'Koronavirüs geçirmek, istenilen düzeyde bağışıklık sağlamıyor'
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Derya Yanık Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Hadise Hande Erçel Burcu Biricik Toprak Sergen
Spor Bülent Uygun Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAEÜ'de "Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp" konferansı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 14:18:13. #1.14#

title