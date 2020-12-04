Kadir Topbaş kimdir? Kadir Topbaş hayatı ve biyografisi! Kadir Topbaş kaç yaşında, nereli?

Kadir Topbaş, 1999-2017 yılları arasında İBB Başkanlığı yapmış ve daha sonra görevinden istifa etmişti. Topbaş, Kovid-19 tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Peki Kadir Topbaş kimdir? Kadir Topbaş hayatı ve biyografisi! Kadir Topbaş kaç yaşında, nereli?

Kadir Topbaş, 1999-2017 yılları arasında İBB Başkanlığı yapmış ve daha sonra görevinden istifa etmişti. Topbaş, Kovid-19 tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Peki Kadir Topbaş kimdir? Kadir Topbaş hayatı ve biyografisi! Kadir Topbaş kaç yaşında, nereli?

Kadir Topbaş (8 Ocak 1945, Artvin), Türk mimar, iş adamı ve siyasetçi. Topbaş, Nisan 2004'ten beri üstlendiği İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinden 22 Eylül 2017'de istifa etmiştir.

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

08 Ocak 1945 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesi'nde doğan Kadir Topbaş, henüz üç aylık iken babasının yanına İstanbul'a geldi.

İLK YILLARI

Annesinin savaş yılları boyunca bulunduğu Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde bağlı Altıparmak köyünde 1945 yılında doğan Topbaş, henüz üç aylıkken İstanbul'a geldi.

Topbaş orta öğrenimine Işık Lisesi'nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlığıyla tamamladı.

SİYASETE GİRİŞ YILLARI

Topbaş uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı.[kaynak belirtilmeli] 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları oldu.[kaynak belirtilmeli] Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.

1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi'nden Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul'a model olabilecek "Güzel Beyoğlu" projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği "Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon" çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Topbaş bu görevinden 2017 yılında istifa etmiştir.

Kadir Topbaş'ın Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı 'Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent', TAÇ Vakfı ile birlikte hazırladığı 'Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II' ve 'Anılarda Beyoğlu' isimli eserleri bulunmaktadır.

Kadir Topbaş 2007'den bu yana dünya kentlerinin Birleşmiş Milletleri sayılan Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın eş başkanıdır. Topbaş aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı başkan yardımcılığını, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Modern Yönetim Kurulu üyeliğini, Tarih ve Çevre Vakfı (TAÇ Vakfı) mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.[kaynak belirtilmeli]

2010 yılında üç yıllığına, Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) dönem başkanlığına seçilmiştir. Başkanlık için bir sonraki seçimler, UCLG'nin 2013 yılında Fas'ın Rabat kentinde yapılan ve 130'a yakın ülkeden üç binden fazla delegenin katıldığı olağan kongresinde yapıldı. Tek adayla gidilen seçimde, Topbaş 2016'ya kadar görev yapmak üzere yeniden başkan seçildi Topbaş ayrıca 2011'de Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Komitesi (UNACLA) Başkanlığına seçilmişti.

KİŞİSEL HAYATI

Topbaş, Özleyiş Topbaş'la evli ve üç çocuk babasıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Görev süresi: 1 Nisan 2004 - 22 Eylül 2017

Yerine geldiği: Ali Müfit Gürtuna

Yerine gelen: Mevlüt Uysal

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

Görev süresi: 28 Mayıs 2009 - 22 Eylül 2017

Yerine geldiği: Aytaç Durak

Yerine gelen: Tahir Akyürek

Beyoğlu Belediye Başkanı

Görev süresi: 18 Nisan 1999 - 28 Mart 2004

Yerine geldiği: Nusret Bayraktar

Yerine gelen: Ahmet Misbah Demircan

Kişisel bilgiler

Doğum 8 Ocak 1945 (75 yaşında)

Altıparmak, Yusufeli, Artvin

Adalet ve Kalkınma Partisi

Evlilik: Özleyiş Topbaş

Mesleği: Mimar