Kadir Topbaş'ın adı Halk Sarayı'na verildi
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Kadir Topbaş'ın adı Halk Sarayı'na verildi

Kadir Topbaş'ın adı Halk Sarayı'na verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın adı Bağcılar Belediyesi meclisinde oybirliğiyle alınan kararla Halk Sarayı'na verildi.

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın adı Bağcılar Belediyesi meclisinde oybirliğiyle alınan kararla Halk Sarayı'na verildi. Desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İstanbul'a büyük hizmetleri dokunan Kadir abinin adı artık sonsuza dek Bağcılar'da yaşayacak" dedi.

Bağcılar Belediyesi'nin olağan meclis toplantısı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Halk Sarayı'na isim verilmesiyle alakalı teklifi görüşmeye açıldı. Teklifte; Yenimahalle Dökümcüler Caddesi No: 8'de bulunan ve 2005 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ilçeye kazandırılan Halk Sarayı'na Kadir Topbaş isminin verilmesi istendi. Yapılan oylamada teklif meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Vefamızın bir göstergesi

Destek veren siyasi parti gruplarına teşekkür eden Çağırıcı, "Kendisi bizim için çok önemli bir insandı. Kendisini her zaman hayırla yad edeceğiz. Ona vefamızın bir göstergesi olarak adını Halk Sarayı'na verdik. İstanbul'a büyük hizmetleri dokunan Kadir abinin adı artık kıyamete kadar Bağcılar'da yaşayacak" dedi.

İstanbul'da en uzun süre (13.5 yıl) büyükşehir belediye başkanlığı görevi yapan ve üst üste 3 seçim kazanan Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede 13 Şubat 2021 günü vefat etmişti. - İSTANBUL

Kadir Topbaş'ın adı Halk Sarayı'na verildi
Kadir Topbaş'ın adı Halk Sarayı'na verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kadir Topbaş'ın adı Halk Sarayı'na verildi - Haberler
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