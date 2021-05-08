Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
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Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı

Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da Kadir Gecesi nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında camilere gelen vatandaşlar dualarla geceyi idrak etti.

Elazığ'da Kadir Gecesi nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında camilere gelen vatandaşlar dualarla geceyi idrak etti.

Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar Covid-19 tedbirlerini dikkate alarak camileri boş bırakmadı. Camilere gelen vatandaşlar pandemi kuralları çerçevesinde ibadetlerini yaptı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede ilahiler okunup, salavatlar getirildi. İzzetpaşa Camii'nde Kadir Gecesi programının ardından İl Müftüsü Selami Aydın dua etti. Vatandaşlarda, Mescidi Aksa'da İsrail'in zulmü ile karşılaşan Müslümanlar için dua etmesinin ardından namaz kılındı. Mescidi Aksa'da zulme uğrayan Müslümanlara bol bol dua ettiklerini belirten vatandaşlardan Emre Aydın, "Bugün bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmekteyiz. Mevla, vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin. Allah'a hamdolsun bugün sosyal mesafe kuralına da uyarak ibadetimizi gerçekleştiriyoruz. Zor durumda olan kardeşlerimiz var. İnşallah Mevlam Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yerine getiremeyen kardeşlerimize en yakın zamanda özgürlük verir. Mevlam, daha rahat, sosyal mesafelerin olmadığı kucaklaşabileceğimiz, daha iyi huzurlu mutlu günlere ulaştırır" dedi.

Vatandaşlardan Nizamettin Ataş ise, "Bu mübarek gece tüm Müslümanlara mübarek olsun. Allah, bu hastalıklardan ve musibetlerden bu gecenin hürmetine kaldırsın. Bu akşam Rabbimize yalvaracağız. Geçmişte yapmış olduğumuz ve yapacağımız bütün hatalarımızı dile getirip af muvaffak dileceğiz. İslam aleminin emri yerine gelecektir. Bu zulüm böyle devam etmez. İnşallah, hak yerini bulur." diye konuştu. - ELAZIĞ

Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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